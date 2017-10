Sunt tineri care cred că vor câştiga banii uşor, dacă se fac marinari. Uitaţi acest lucru!

Sunt tineri care cred că vor câștiga banii ușor, dacă se fac marinari. Uitați acest lucru!

Universitatea Maritimă din Constanța a organizat, vineri, 27 octombrie 2017, un eveniment de mare interes pentru tinerii dornici să muncească în industria shipping-ului: Târgul de cariere. Inițiativa este parte a proiectului „MENTOR - Blue Career Centre of Eastern Mediterranean and Black Sea”, care reunește șapte parteneri din patru țari din zona Mediteranei de Est și a Mării Negre.Printre angajatorii care și-au prezentat ofertele în cadrul târgului s-au numărat companiile: One Star Security, Horizon Infinity Jobs, Seatrans Ship Management, Chimpex, Black Sea Searvices, Global Shipping & Tourist, CMA Ships și Columbia Shipmanagement.Spre exemplu, compania de crewing Horizon Infinity Jobs recrutează personal navigant pentru navele fluviale de pe căile navigabile din Europa, pentru un armator olandez. În prezent, asigură locuri de muncă pentru 40 de navigatori români. CMA Ships asigură navigatori pentru flota de portcontainere a gigantului CMA CGM și gestionează peste 380 de locuri de muncă, pe care se rotesc circa 800 de navigatori români. În acest an, are pe mare 64 de cadeți, din care șapte fete.Momentul central al evenimentului l-a reprezentat dezbaterea organizată în aula universității și moderată de decanul Costel Stanca. În fața celor circa 200 de tineri - studenți ai UMC și elevi din patru licee constănțene, cu profil economic și energetic - s-au aflat reprezentanți ai unor companii de crewing, de operare portuară și de logistică. A fost un dialog incitant despre spinoasa temă a carierei maritime, cu numeroase întrebări incomode, din partea tinerilor.În deschiderea dezbaterii, prorectorul Eliodor Constantinescu i-a informat pe tineri că UMC furnizează competențe nu doar pentru industria shipping-ului și cea portuară, dar și specializări din domenii conexe, precum: inginerie economică, ingineria și protecția mediului, telecomunicații.Studenții și elevii au fost curioși să afle, printre altele: de ce oferta de locuri de muncă pe mare este cu mult mai mică decât numărul absolvenților din învățământul superior marinăresc; dacă navigatorii români au șanse să plece pe mare, în condițiile în care pe piață sunt navigatori ai altor naționalități, mai ieftini; dacă fetele pot visa la o carieră pe mare; de ce companiile de crewing preferă cadeți cu experiență și cine ar putea să îi ajute să o dobândească.Printre cei ce le-au răspuns s-au numărat: Laurențiu Lazăr - directorul agenției Barklav și reprezentant al Asociației Agențiilor de Crewing din România, Cătălin Novac - manager la CMA Ship, Mihaela Beque – managerul firmei Global Shipping & Tourist, Sorin Culețu - directorul companiei Black Sea Searvices și alții.De la aceștia, tinerii au aflat că shipping-ul internațional trece printr-o criză și, prin urmare, piața forței de muncă este extrem de concurențială. În aceste condiții, românii pot face diferența prin calitatea pregătirii lor. Pe de altă parte, există un deficit de forță de muncă în navigația pe apele interioare, iar remorcajul maritim are nevoie de personal.Armatorii solicită într-adevăr ceva experiență din partea cadeților, dar de cele mai multe ori au în vedere experiența de viață, educația, respectul față de cei din jur și pasiunea pentru meseria de marinar.Tot mai multe femei muncesc pe mare, deși numărul lor este încă redus. Există destule exemple de românce ajunse în funcțiile de căpitan și chiar de comandant.Nu au fost omise din dezbatere aspecte precum: pasiunea pentru marinărie, comportamentul marinarului, modul în care se prezintă pentru interviu în fața angajatorului, capacitatea de acomodare la viața dură de pe mare. Participanții au aflat că unii tineri absolvenți ai învățământului marinăresc sunt respinși la angajare din cauze ce nu țin de competență, de pregătire, ci de atitudine și comportament. Există și o categorie de tineri marinari care clachează imediat ce pun piciorul pe navă și solicită să fie debarcați după numai câteva zile. Nu se pot adapta la viața de pe mare, cu dormitul într-o cabină comună, cu hrana de la bord, cu programul de muncă și disciplina.„Sunt tineri care cred că vor câștiga banii ușor, dacă se fac marinari. Uitați acest lucru!”, le-a cerut Cătălin Novac. La rândul lor, și alți invitați au subliniat faptul că marinăria e o meserie grea, dar pe care trebuie să o iubești.Nu în ultimul rând, s-a discutat despre calitatea sistemului de pregătire din universitate, despre măsura în care, în afară de a transmite informații, este capabil să stimuleze gândirea critică și creativitatea viitorului ofițer de marină.La eveniment au luat parte și invitați din Albania și Muntenegru, parteneri ai UMC în cadrul proiectului MENTOR.