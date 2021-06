Sunt penalizat dacă nu trec pe piața concurențială de energie? Schimb și contorul odată cu contractul la electricitate? Răspunsuri la cel mai des întâlnite întrebări despre liberalizare

Cine nu a ales încă o ofertă de pe piața concurențială de energie electrică, o poate face oricând, pe tot parcursul anului. Contractele de furnizare a energiei electrice la prețul pentru serviciul universal rămân în vigoare până la data la care optați pentru alte oferte, la prețuri competitive, fără să existe penalități pentru alegerea acestora după data de 30 iunie 2021.De la jumătatea anului, vor fi însă schimbări legate de facturile la electricitate pentru serviciul universal. Reducerea comercială aplicată de către furnizori în acest moment la prețul pentru serviciul universal este valabilă până la 30 iunie 2021. Dacă până atunci nu optați pentru un contract pe piața concurențială, această reducere comercială nu se va mai aplica pentru consumul realizat începând cu data de 1 iulie 2021. Veți plăti prețul pentru serviciul universal comunicat de către furnizorul actual în lunile mai și iunie ale acestui an, odată cu factura de electricitate.Ce alternative am?Dacă aveți în derulare un contract încheiat la prețul pentru serviciul universal, puteți alege una dintre următoarele patru variante:1. Acceptați o ofertă de pe piața concurențială, din partea furnizorului actual, fie prin intermediul formularului de selecție oferte transmis împreună cu factura până la data de 30.06.2021, fie prin semnarea unui nou contract pentru orice ofertă din portofoliul acestuia;2. Încheiați un contract pe piața concurențială, cu un alt furnizor, licențiat de ANRE;3. Păstrați contractul la preț de serviciu universal încheiat cu furnizorul actual de electricitate, la prețul din oferta de serviciu universal valabilă pentru o perioadă de aplicare comunicată de către acesta;4. Optați pentru oferta de serviciu universal a altui furnizor de ultimă instanțăPentru a găsi ce vi se potrivește cel mai bine, Enel Energie și Enel Energie Muntenia vin cu o serie de produse destinate clienților din toate zonele țării. Spre exemplu, prin alegerea ofertelor din categoria Salut, disponibile până la data de 30 iunie 2021, clienții care semnează primul lor contract pe piața concurențială sau încheie pentru prima dată un contract cu furnizorii Enel își securizează un preț fix la energia electrică timp de 12 luni, fiind astfel protejați de orice eventuală creștere a prețului electricității pe piață.LINK DE INSERAT - https://youtu.be/ylPR_gXY7Mc Puteți schimba oricând contractul de furnizare sau furnizorul de electricitate, fără niciun costChiar dacă nu ați luat o decizie până la 30 iunie 2021, puteți alege ulterior, în orice moment, un produs de pe piața concurențială sau un alt furnizor. Procesul nu presupune niciun cost și nici riscuri legate de alimentarea cu energie electrică. Spre exemplu, nu aveți nevoie de un nou contor dacă treceți pe piața concurențială. Această schimbare nu aduce modificări în distribuția energiei electrice, iar măsurarea energiei electrice pe care o consumați se va face la fel. În plus, operatorul de distribuție va continua să efectueze intervențiile și verificările necesare, fără niciun fel de modificări.Așadar, rețeaua de distribuție a energiei electrice la care sunteți conectat rămâne aceeași, la fel și distribuitorul de electricitate. Puteți apela cu încredere la el de fiecare dată când vreți să semnalați diverse situații legate de rețeaua de distribuție, cum ar fi întreruperile în alimentarea cu energie electrică. De asemenea, alimentarea cu energie a casei va fi asigurată indiferent dacă rămâneți client de serviciu universal, dacă optați pentru un contract la preț de piață concurențială sau pentru un alt furnizor de electricitate.Am schimbat furnizorul de electricitate când am trecut pe piața concurențială. Voi mai primi facturi de la vechiul furnizor?Da! Vechiul furnizor vă va trimite, în maximum 42 de zile calendaristice de la încetarea contractului, factura cu decontul final și, în anumite situații, până la data de 1 septembrie a anului următor, regularizarea contravalorii certificatelor verzi facturate în ultimul an contractual. În cazul în care mai aveți de achitat o sumă, veți putea face acest lucru până la termenul de scadență uzual care se află înscris pe factură. Dacă vechiul furnizor vă datorează o sumă de bani, acesta are obligația legală să v-o returneze, prin mandat poștal sau într-un cont bancar.După data încetării contractului cu vechiul furnizor, veți primi facturile emise de noul furnizor, pe care le veți achita la termenele scadente din noul contract.