Subvenţia la îngrăşăminte este un tip de ajutor nelegal

Subvenția la îngrășăminte este un tip de ajutor nelegal

Ieri, la întâlnirea pe care au avut-o agricultorii pe tema „Soluții pentru scoaterea din criză a agriculturii românești și absorbția rapidă a fondurilor europene”, președintele Traian Băsescu a explicat de ce nu au mai fost alocate subvențiile la îngrășăminte. „În baza unei discuții la Azomureș, am promovat ideea de a subvenționa cu îngrășăminte campania agricolă, însă m-am lovit de un lucru la care nu mă așteptam. România a atins plafonul maxim de subvenție pe care-l poate acorda anul acesta. Acordarea de subvenție sub formă de îngrășăminte este un tip de ajutor nelegal”, a declarat președintele, la întâlnire. O altă problemă atinsă a fost numărul mare de ferme de subzistență. „ Avem 1,2 milioane de fermieri. Ce soluții am avea să comasăm pământurile dacă nu este bine cu 1,2 milioane fermieri, din care cea mai mare parte, ferme de subzistență. Anul trecut nu mai puțin de 3,5 milioane hectare de pământ au rămas nelucrate”, a mai precizat Traian Băsescu.