Strigăt de disperare în turism! „Suspendați măsurile de carantină ineficiente!”

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) trage un semnal de alarmă, că dacă nu se va renunţa la măsurile de carantină ineficiente, sezonul turistic de iarnă va fi ratat. „Atâta timp cât se respectă regulile de igienă și distanțarea socială, nu văd ce probleme pot apărea. Oamenii au nevoie de a-și petrece undeva vacanța, la aer, ceea ce implică atât o stare generală mai bună, cât și sănătate fizică, dar și psihică. Până în prezent, s-a văzut că industria turismului nu a generat multe infectări, nicăieri în lume, din momentul în care au început să fie adoptate măsurile de siguranță. Economia mondială trebuie să meargă mai departe, iar turismul este o parte importantă a economiei”, a precizat Dumitru Luca, președintele ANAT, într-un comunicat primit la redacţie. De asemenea, membrii ANAT subscriu la propunerile Reţelei pentru Sectorul Privat European de Turism - Network for European Private Sector in Tourism (NET) care au cerut guvernelor europene să suspende imediat măsurile de carantină generale şi restricţiile de călătorie. „Restricțiile de călătorie pentru călătoriile scurte de afaceri ar trebui ridicate, fiind recunoscut faptul că acestea reprezintă un risc mai mic de transmitere. De asemenea, vă sfătuim să ridicați restricțiile de călătorie pentru pachetele de călătorie, care, ca și în cazul călătoriilor de afaceri, generează contacte minime cu populația locală în stațiune”, a declarat Eric Drésin, Secretar General NET.Membrii NET mai solicită ca înainte de plecare sau de sosirea la destinație, să fie utilizate testele antigen, care sunt accesibile şi rapide, în locul testelor COVID-19. Totodată, săptămâna trecută, Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC) și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) au adoptat un Ghid cu recomandări privind diferite scenarii de călătorie între zone cu niveluri diferite de risc. Astfel că, se recomandă suspendarea testării sistematice pentru SARS-COV-2 şi/sau carantina călătorilor cu avionul. O altă recomandare se referă la pasagerii care călătoresc pentru o perioadă scurtă de timp, adică cu întoarcerea în 72 de ore, să fie scutiţi de carantină şi de testare de COVID-19. Recomandările anterioare din 29 octombrie 2020 a ECDC au arătat faptul că utilizarea testelor rapide de antigen au redus transmiterea ulterioară prin detectarea timpurie a cazurilor extrem de infecțioase, permițând o urmărire eficientă a contactelor. Industria turismului are nevoie de o abordare coordonată a restricțiilor de călătorie. O trecere la un regim de restricții proporționale, bazate pe dovezi clare, ar putea salva sezonul european de turism de iarnă, care este estimat la 80 miliarde de euro, se mai arată în comunicat. Turismul este esenţial pentru economiile ţărilor europene. Contribuie cu mai mult de 10% din PIB-ul UE şi oferă 12 milioane de locuri de muncă, în mare parte în întreprinderile mici şi mijlocii. Acest sector reprezintă a treia cea mai mare activitate socio-economică din UE. ANAT este membră a Asociației Europene a Agențiilor de Turism și Touroperatori (ECTAA) care, la rândul ei este membră a NET. ANAT are peste 400 de membrii activi, agenţii de turism care împreună au peste 4.600 de angajaţi.