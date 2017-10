Strategia Dunării aduce investiţii de sute de milioane de euro în judeţul Constanţa

Strategia Dunării aduce investiții de sute de milioane de euro în județul Constanța

Ştire online publicată Marţi, 29 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

r Bucureștiul găzduiește cea de a II-a ediție a Forumului Anual al Strategiei UE pentru Regiunea DunăriiIeri, la Palatul Parlamentului, în București, au început lucrările celei de a doua ediții a Forumului Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Evenimentul este organizat de Guvernul României împreună cu Comisia Europeană, în perioada 28 - 29 octombrie 2013. Participă reprezentanți guvernamentali din cele 14 state dunărene, alături de oficiali europeni, reprezentanți ai regiunilor și orașelor dunărene, ai mediului academic și de afaceri, ai societății civile.La deschidere a participat comisarul european pentru politică regională, Johannes Hahn, iar comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, este prezent pe tot parcursul reuniunii.Forumul va reflecta modul în care strategia ajută statele riverane să facă față provocărilor actuale comune, dar și să influențeze revitalizarea economiei.În sesiunile plenare se discută despre: rolul strategiei Dunării pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, echilibrarea dezvoltării economice cu ecologia și gestionarea riscurilor de mediu, finanțarea proiectelor pentru strategia Dunării în perioada 2014-2020.La ediția din acest an vor fi organizate evenimente, precum: reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe, cea a miniștrilor Dezvoltării Regionale din statele SUERD, reuniunea Danube Financing Dialogue, găzduită de Banca Națională a României, conferința Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene (CODCR), seminarul Danube Innovation Partnership, organizat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, precum și reuniuni ale grupurilor directoare pentru ariile prioritare: competitivitate, educație, cultură și turism.Trebuie amintit faptul că, în cadrul strategiei Dunării, România a beneficiat până în prezent de sute de milioane de euro pentru o serie de investiții majore din portul Constanța, din porturile fluviale și de la canalele navigabile, pentru modernizarea sistemului de monitorizare a traficului maritim și fluvial etc.Începând din 2014, Ministerul Transporturilor are la dispoziție 1,3 miliarde de euro, de la Uniunea Europeană, din care 900 milioane de euro pentru modernizarea celor 16 porturi dunărene și maritime, asigurarea șenalului navigabil al Dunării și îmbunătățirea infrastructurii intermodale.Țara noastră este interesată, de asemenea, în obținerea finanțării pentru lucrările la Canalul Dunăre - București. Costul lor este estimat între un minimum de 1,2 miliarde euro și un maximum de 2 miliarde euro.Strategia Dunării are o importanță capitală pentru orașul-port Constanța, pentru toate celelalte orașe porturi de la mare, de pe canalele navigabile și de la Dunăre, pentru întreg județul Constanța.