Străinii cu rezidenţă în România vor plăti impozite în următorul an de la dobândirea acestui statut

Străinii cu rezidență în România vor plăti impozite în următorul an de la dobândirea acestui statut

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cetățenii străini cu rezidență în România vor plăti impozit pe veniturile obținute atât în țară, cât și în străinătate în primul an de la dobândirea acestui statut, și nu după trei ani, așa cum prevede legislația în vigoare, potrivit unui proiect de ordonanță care aduce modificări Codului Fiscal, informează Mediafax. "Aceste venituri urmează a fi supuse impunerii începând cu anul calendaristic următor celui în care persoana fizică a obținut rezidența în România , concomitent cu acordarea acelorași drepturi de deducere de care beneficiază o persoană fizică română", se arată în nota de fundamentare a proiectului.În prezent, persoana fizică nerezidentă care îndeplinește condițiile de rezidență în România timp de trei ani consecutiv plătește impozit pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu al patrulea an fiscal.Pentru a fi considerată rezidentă, o persoană fizică trebuie să aibă domiciliul în România, să locuiască în țară pentru perioade ce depășesc în total 183 de zile pe an, sau să fie cetățean român care lucrează în străinătate ca funcționar sau angajat al României într-un stat străin. Concomitent, Finanțele au menținut obligația de plată a impozitului de către o persoană fizică rezidentă română cu domiciliul în România pentru încă trei ani următori celui în care are loc schimbarea rezidenței acesteia într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.