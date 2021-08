Străinii care vor veni să muncească în România pot deveni membrii de sindicat

Blocul Naţional Sindical (BNS) a anunţat, printr-un comunicat, că cei 50.000 de muncitori străini din ţarile non UE veniţi în România să se angajeze pot deveni membrii de sindicat.„Blocul Naţional Sindical a luat act de decizia Guvernului României de a mări contingentul de lucrători din state terţe la 50.000 de persoane. Pe cale de consecinţă, Biroul Executiv BNS, reunit astăzi, 12 august 2021, a decis iniţierea unor proceduri interne, împreună cu reprezentanţi ai federaţiilor membre din diferite domenii (construcţii şi materiale de construcţii, HoReCa, agricultură, industria constructoare de maşini, etc), în vederea preluării ca membri de sindicat a cetăţenilor extracomunitari veniţi pe teritoriul României în scop de muncă, în măsura în care aceştia vor dori să-şi exercite dreptul la liberă asociere”, anunţă sindicatul.BNS a pregătit deja pachete de informaţii relevante pentru acest tip de lucrători care vizează standardele obligatorii de muncă din România (salariul minim, programul de lucru, condiţiile de lucru în weekend, condiţiile de sănătate şi securitate în muncă specifice fiecărui domeniu, etc) precum şi alte elemente din legislaţia naţională care vizează atât condiţiile de locuire, cât şi normele incidente dreptului de muncă pe teritoriul ţării noastre. Aceste informaţii vor fi puse la dispoziţie atât lucrătorilor care se află deja în ţară, cât mai ales celor care intenţionează să vină în scop de muncă pe teritoriul României. De asemenea, BNS anunţă că din 15 septembrie, va deveni operaţional un sistem care va permite fiecărui lucrător străin care aderă la sindicat să aibă un cont individual deschis pe platforma BNS, ceea ce le va permite să fie în contact permanent cu structura sindicală şi să semnaleze ori de câte ori este cazul problemele cu care se confruntă. Blocul sindical precizează că din 2016 sistemul este funcţional pentru lucrătorii români care sunt membrii de sindicat BNS.