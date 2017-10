Strada care prosperă pentru că roata maşinii se-nvârte

Istoria economică a Constanței

Strada care prosperă pentru că roata mașinii se-nvârte

Strada Atelierelor, din municipiul Constanța, își datorează numele unităților meșteșugărești pe care le-a găzduit de-a lungul timpului. În perioada anilor Ž60 - Ž80, generații de tâmplari, tapițeri, plăpumari, blănari, tinichigerii, lăcătuși și geamgii și-au câștigat pâinea în atelierele înșirate de o parte și alta. Unele rămăseseră acolo încă de pe vremea Oborului de cereale și de vite și a Târgului de cherestea („christigiii”, cum i se spunea la 1921), care se aflau în vecinătate. Pe atunci, strada era ocupată de meșterii pielari, șelari, potcovari și fierarii. În anii Ž50, în perioada colectivizării socialiste, când a început masacrarea cailor, primele generații de meșterii, care depindeau de micii proprietari de la sate și de activitățile rurale, au rămas fără obiectul muncii. Au fost nevoiți să-și închidă atelierele sau să se reprofileze. Locul lor a fost ocupat de meșteșugurile legate de trebuințele de zi cu zi ale orășenilor. După 1990, odată cu deschiderea granițelor pentru mărfurile de import s-au prăbușit industrii întregi în Ro-mânia. Au dispărut marii producători de mobilă, filaturile, fabricile de confecții și de produse din metal. Micile unități de tâmplărie, tapițerie, plăpumărie, blănărie, tinichigerie și lăcătușărie de pe strada Atelierelor nu puteau avea o soartă mai bună. Și de această dată s-a găsit cine să ocupe locul lăsat liber. Grație creșterii explozive a parcului auto al Constanței, profilul economic al străzii s-a schimbat radical. Astăzi, pe o distanță de 300 - 400 metri își dau coate nouă ateliere de vulcanizare, de schimbat anvelope, echilibrat roți și îndreptat jante, un service auto în toată regula, șase magazine de accesorii auto și chiar o spălătorie auto. Între ele, stingher, un mic atelier de producție a articolelor tehnice din cauciuc, intitulat pretențios: fabrică. „Concurența e mare, dar e loc pentru toată lumea - spune lucrătorul unui atelier de vulcanizare. Fiecare își are clienții lui. Câtă vreme se învârte roata mașinii, avem ce mânca.” Activitatea străzii crește în intensitate în octombrie - noiembrie, când sunt înlocuite anvelopele de vară cu cele de iarnă, și primăvara, când se execută operațiunea inversă. Atunci, toată lumea are de lucru din zori până seara târziu. Străzii Atelierelor de astăzi i s-ar potrivi mai curând numele de strada Automobilului. Grație lui va avea o viață economică îndelungată și bogată. O sută de ani de acum încolo nu își va mai schimba profilul, nici măcar de va veni cea mai cruntă criză a petrolului, căci deja am pășit în epoca automobilul electric.