Stelele economiei au fost premiate la Topul judeţean al firmelor constănţene pe 2016

Stelele economiei au fost premiate la Topul județean al firmelor constănțene pe 2016

■ Compania Cuget Liber s-a clasat pe primul loc la categoria „alte activități de tipărire - întreprinderi mijlocii“Au muncit pe brânci vreme de un an, au produs, au investit, au încheiat contracte, au vândut, s-au luptat cu concurența, au făcut profit, au plătit salarii, taxe și impozite. S-au străduit, nu doar să supraviețuiască, ci să fie cele mai bune din piață, iar acum, eforturile le-au fost răsplătite prin diplomele, și premiile cuvenite firmelor de top.Ca în fiecare an, evenimentul cel mai așteptat de oamenii de afaceri de la malul mării îl reprezintă lansarea Topului societăților comerciale din județul Constanța. Ajuns la a XXIV-a ediție, clasamentul realizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța se bucură de un mare interes.Oricare dintre firme își dorește o clasare pe podium și o diplomă de top, care să-i dea strălucire și greutate cărții sale de vizită în relațiile comerciale. Prezența între primii trei clasați din branșă are nu doar o valoare simbolică, ci și una materială, generatoare de încredere și respect pe piață și aducătoare de clienți.Ieri, la festivitatea de premiere organizată la Complexul Melody, din Mamaia, erau prezente sute de persoane. Alături de oamenii de afaceri veniți să-și ridice premiile, se aflau Ioan Albu - prefectul județului, Horia Țuțuianu - președintele Consiliului Județean, Decebal Făgădău - primarul Constanței și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați la Constanța.În cuvântul de deschidere, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și al CCINA Constanța, a arătat că, din totalul de 26.977 de societăți din județul Constanța care au depus bilanțurile financiar - contabile pentru anul 2016, au fost selectate pentru Topul județean, în conformitate cu criteriile cuprinse în metodologia aprobată de comisia constituită la nivel național, un număr de 6.858 de firme. Ele acoperă cele șapte domenii de activitate economică, divizate în 351 de subdomenii.Daraban a evidențiat faptul că numărul firmelor care au depus bilanțurile financiar - contabile a scăzut în ultimii cinci ani. În 2016, au depus bilanțuri 26.977 de societăți, cu 428 mai puține decât în 2015, cu 766 mai puține decât în 2014, cu 848 mai puține decât în 2013 și cu 1.561 mai puține decât în 2012.Pentru ierarhizarea firmelor selectate în topuri au fost utilizați următorii indicatori economici: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat. Pe primele trei locuri din topurile pe domenii și subdomenii de activitate s-au clasat 895 de firme.În anul 2016, pe primele trei locuri din clasamentele pe subdomenii s-au situat 1.445 de societăți.În cadrul festivității, au fost acordate 67 de trofee de excelență firmelor clasate pe primul loc, în ultimele cinci ediții ale Topului județean (2012, 2013, 2014, 2015 și 2016). Printre ele se numără companiile: Celco, Rig Service, RAJA, Tolil Company, Oil Depol Service, ZIP Escort, Medimar Imagistic Services, Crucial Systems & Services, Black Sea Suppliers, Stop SRL, Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră și Grup Petrol Marine.Companiei Rompetrol Rafinare i-a fost conferit premiul special pentru cea mai mare cifră de afaceri, cel mai mare profit brut și cea mai mare valoare a exporturilor, în anul 2016.Compania Cuget Liber a fost premiată pentru clasarea pe primul loc la categoria „alte activități de tipărire - întreprinderi mijlocii”.Pentru această ediție, CCINA a editat un catalog ce cuprinde numele celor 1.445 de firme clasate pe primele trei locuri, în cadrul fiecărui subdomeniu de activitate, precum și clasamentele primelor 100 de firme, după cifra de afaceri și după profitul brut din exploatare.În cele ce urmează, vă prezentăm ocupantele primelor 10 locuri în clasamentele după cifra de afaceri și profitul din exploatare:A) după cifra de afaceri - 1. Rompetrol Rafinare (8.774.321.849 lei);2. Ameropa Grains (2.647.748.817 lei); 3. Daewoo - Mangalia Heavy Industries (2.057.195.188 lei); 4. Brise Group (971.521.523 lei); 5. Monsson Trading (499.393.440 lei); 6. Enel Distribuție Dobrogea (442.904.820 lei); 7. Black Sea Suppliers (372.876.622 lei); 8. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (289.7996.598 lei); 9. RAJA (270.803.067 lei); 10. Maria Trading (244.936.797 lei).B) după profitul brut - 1. Rompetrol Rafinare (275.913.080); 2. Enel Distribuție Dobrogea (84.781.950 lei);3. Constanța South Container Terminal (66.902.259 lei); 4. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (54.820.555 lei); 5. Ameropa Grains (37.359.863 lei); 6. North Star Shipping (30,599,129 lei); 7. Sterk Plast (29,909,255 lei); 8. RAJA (29,180,448 lei); 9. Biochem (29.180.448 lei); 10. Chimpex (29.101.892 lei).