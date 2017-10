Statul trebuie să-i apere pe navigatori de rechinii din shipping!

7

Legi mai bune

Noi MT suntem o institutie care vegheaza numai si numai la cum sa le fie mai bine la dragii de transportatori angajati in sector. Avem in portofel porturi, aeroporturi, sosele, poduri, apa, pamant, avioane, vapoare, si cate si mai cate dar omul, ei bine omul este mai presus de toate. Din pacate, pentru ca omul este mai intelegator, il lasam un pic mai in spate dar sa stiti ca nu este asa pentru ca nu sunt importanti. Nuuuu, el practic leaga si desleaga, face si desface, plateste si plateste, Opa, am gresit plateste si rasplateste orice ii iese in fata. ANR, CERONAV, CREWINGARI, SLN, neveste, copii, parinti, masini, case, amante etc si tot mai are bani. Pai in spiritul celor mai bune ganduri, noi, umili MT vom incerca spre bucuria omului transportator sa ii mai gasim ceva astfel incat sa aiba o balanta echilibrata, sa nu dea mai mult decat castiga. Cu speranta ca lucrurile se vor inbunatati, Cu drag MT