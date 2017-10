Statul trebuie să găsească soluţii atât de creştere a veniturilor, cât şi de diminuare a cheltuielilor bugetare

Directorul CCINA Constanța:

Statul trebuie să găsească soluții atât de creștere a veniturilor, cât și de diminuare a cheltuielilor bugetare

Pentru ca veniturile de la bugetul de stat să crească, în această perioadă de criză, ministrul Finanțelor, Gheorghe Pogea ia în calcul varianta majorării TVA-ului. Pentru fiecare punct de creștere a TVA-ului, veniturile bugetare s-ar mări cu 0,2% din PIB-ul României, potrivit unor calcule ale Ministerului Finanțelor. Ce se întâmplă însă cu scăderea cheltuielilor bugetare? Gheorghe Pogea a vorbit de două soluții în problematica echilibrării bugetului de stat: încasarea unor venituri mai mari sau reducerea numărului bugetarilor. Directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța, Dănuț Jugănaru, consideră că statul trebuie să acționeze în ambele sensuri, dacă situația o impune. „Trebuie să fim realiști! Efectele crizei se văd, banii care se duc la buget sunt mai puțini, iar cheltuielile mai mari. De îndatorat, nu ne mai putem îndatora. Trebuie să ne gândim atât la diminuarea cheltuielilor, cât și la mărirea veniturilor. Sigur, bine ar fi să nu se majoreze taxele și impozitele”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Dănuț Jugănaru. Însă, analiștii străini și agențiile de rating internaționale spun că majorarea taxelor și impozitelor în România este inevitabilă pentru ca țintele de deficit bugetar agreate cu FMI să fie atinse. „Dacă este să aleg între două rele, între a umbla la cota unică și a mări TVA-ul, mai bine se mărește TVA-ul. Investitorii străini ar fi extrem de afectați dacă s-ar majora cota unică. Statul însă, trebuie să fie atent, pentru că efectele sunt ușor de anticipat: cresc prețurile și crește inflația. Dacă iarăși intrăm într-o spirală inflaționistă, o să avem mult de suferit”, a precizat directorul general al CCINA. Totuși, dacă se umblă la legislație, ar trebui să se ia în considerare și extinderea cotei reduse a TVA-ului în alimentație. „În plină criză, Franța a extins cotă minimă a taxei pe valoare adăugată și pentru sectorul restaurantelor. Până acum, doar unitățile de cazare aveau parte de o cotă redusă. Spre exemplu, dacă am extinde cota de 9%, aplicată pentru unitățile de cazare, și la alimente și alimentație publică, am încuraja consumul și am mai scoate la suprafață economia subterană. De asemenea, guvernanții trebuie să găsească soluții eficiente la colectarea TVA-ului. Sunt foarte multe scurgeri în sectorul rambur-sărilor de TVA, cu complicitatea celor care veghează asupra respectării legislației. Aici, statul pierde foarte mult”, a mai spus Dănuț Jugănaru. Pentru un deficit cât mai mic însă, majorarea taxei pe valoare adăugată nu este suficientă. Măsura trebuie să fie susținută și de diminuarea cheltuielilor bugetare. „Avem mult prea mulți bugetari decât ne putem permite, mai ales în condițiile în care trei milioane de români muncesc în străinătate și nu plătesc taxe statului român. Încă mai există funcționari care plimbă hârtii, din cauza greșelilor din ultimii doi - trei ani, când numărul bugetarilor a crescut foarte mult. În mediul privat, disponibilizările și micșorarea salariilor se întâmplă zilnic”, a afirmat directorul general. Economia de bani poate veni și prin alte măsuri, menite a stopa risipa de fonduri de la ministere. „Ar trebui să se ia măsuri cu privire la restricționarea cotei de carburanți. În plus, marii consumatori ai statului trebuie să înțeleagă că există mai mulți furnizori pe piața energiei electrice. În acest sens, în mediul privat, au existat scăderi ale cheltuielilor cu energia electrică chiar de 15% - 20%. Și opor-tunitatea cheltuielilor trebuie atent discutată. Este absolut necesară o cheltuială sau alta, mai ales într-o astfel de perioadă? Să se facă cheltuieli care să aducă venituri, nu doar în scop electoral”, a concluzionat Dănuț Jugănaru.