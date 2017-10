Statul român trimite IMM-urile la bugetul UE

Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF) propune evitarea finanțării de la bugetul de stat a proiectelor care ar putea primi fonduri europene. În esență, măsura este bună: renunțarea la „subvențiile” de stat îi va responsabiliza pe întreprinzători, va crește gradul de absorbție a fondurilor structurale și va stabiliza și bugetul. Singura problemă este că prevederile din propunerea MEF au fost puse deja în aplicare de Ministerul pentru IMM-uri (MIMMCTPL), încă de la începutul acestui an. Astfel, cinci foste scheme finanțate de la bugetul de stat au fost transferate pe axa nr. 1 a Programului Operațional Sectorial (POS 2007 - 2013), tocmai pentru a impulsiona contractarea banilor de la Uniunea Europeană. Este vorba despre cele cinci măsuri active din cadrul POS, respectiv „Investiții de până la 920.000 lei”, „Investiții cuprinse între 920.000 și 5.560.000 lei”, „Consultanță”, „Internaționalizare” și „Implementarea standardelor europene”. „Din 14 programe de stat în 2007, am rămas doar cu nouă în acest an. Și în 2009 vrem să mai transferăm un program pe POS. Este vorba de cel pentru înființarea incubatoarelor de afaceri. Dar sunt și programe care pot fi susținute financiar doar de statul român, cum ar fi START-ul, pentru care nu există încă un program complementar al UE”, spune Dumitru Nancu, directorul executiv al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC) Constanța. Totuși, nici măcar generosul buget al Uniunii Europene nu este suficient pentru a acoperi numărul total de proiecte depuse de întreprinzătorii români. Pe schema de investiții mari au fost aprobate 727 de proiecte, însă bugetul pe 2008 nu poate susține decât 50. În cazul investițiilor mici, bugetul nu ajunge decât pentru 300 din cele 867 de proiecte depuse. Pentru regiunea Sud-Est, din care face parte și Constanța, banii s-au terminat de luna trecută. „Dacă ar fi să dăm banii tuturor celor care au depus proiecte, am epuiza tot bugetul alocat, până în 2013. În orice caz, este mai bine ca firmele să încerce să obțină finanțare europeană. Accesarea fondurilor implică un bun management, un plan de afaceri profitabil, adică o firmă bună. Managerii își schimbă mentalitatea, nu mai așteaptă subvenții la poștă”, mai spune directorul executiv al OTIMMC Constanța. Proiectul Ministerului Economiei și Finanțelor nu prevede însă doar reorientarea firmelor spre UE, ci și reducerea ponderii finanțării de stat în cadrul proiectelor agenților economici și modificarea valorii minime pe care un agent economic o poate primi pe o perioadă de trei ani consecutivi, de la 90.000 la 200.000 euro. Statul nu va ignora însă complet IMM-urile și vrea să acorde și alocații financiare de 5.000 – 200.000 euro, pentru proiecte de creștere a competitivității produselor industriale, certificare și etichetare ecologică, asimilare de noi tehnologii și pro-tejare a mărcilor pe piețele externe.