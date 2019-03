Flota comercială a României, acum 20 de ani

Statul român patronează încălcarea drepturilor constituționale ale navigatorilor

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Navigatorii din flota de stat reprezintă minoritatea profesională cea mai urgisită din România. Nicio altă categorie socială nu a fost batjocorită, umilită, înfometată, lăsată pradă bolilor, frigului sau căldurilor tropicale, deposedată de drepturile bănești, precum marinarii. Ani la rând, companiile de stat și-au dat mâna cu aventurierii greci și români în efortul de a distruge viața a sute și mii de navigatori, a sute și mii de familii lăsate să crape de foame.Totul s-a petrecut sub privirile indiferente ale autorităților statului român, care au refuzat pur și simplu să vadă că, sub nasul lor, drepturile constituționale ale acestei categorii de cetățeni sunt încălcate sistematic.De doi-trei ani, aproape zilnic, presa scrisă și audio-vizuală prezintă tragedia marinarilor. În toată această perioadă, Guvernul, Parlamentul și Președinția au adoptat politica struțului. Măsurile de protecție a navigatorilor au fost puține și ineficiente. Datoriile față de echipaje au crescut cu fiecare lună, atingând suma de 6,5 milioane de dolari. Cei vinovați de abandonarea navelor și a echipajelor, de distrugerea bazei economice, tehnice și umane a flotei au rămas nepedepsiți.Ultima lovitură primită de navigatori din partea Statului român o reprezintă Legea privatizării. Aceasta prevede că: „Sumele rezultate din vânzarea activelor societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, vor fi utilizate de către acestea în următoarea ordine, numai pentru: a) rambursarea datoriilor; b) efectuarea de investiții; c) finanțarea activităților cuprinse în obiectul de activitate; d) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor legale de conformarea la cerințele de protecția mediului, după caz”.Totodată, se face precizarea că aceste sume „nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societăților comerciale vânzătoare”.În contradicție cu Constituția RomânieiAceastă prevedere intră în contradicție cu Constituția României, care, la art. 38, alin. 5, stipulează: „Dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate”.Oare cum garantează statul român caracterul obligatoriu al contractelor colective de muncă și al plății salariilor (ca parte integrantă a acestor convenții) câtă vreme, în loc să ia măsuri de respectare a Constituției, adoptă legi prin care interzice respectarea ei? Cum a fost posibil să se aprobe o asemenea lege, care încalcă dreptul constituțional la un salariu garantat? Asta doar actuala coaliție guvernamentală o poate spune.Legată de mâini și de picioare cu această prevedere anticonstituțională, actuala conducere a companiei Navrom refuză să plătească salariile restante, din cei 5,8 milioane de dolari obținuți în urma vânzării unui număr de 13 nave. Mai mult, din teama de a nu greși, nu vrea să plătească nici diurnele restante. Cu legislația încurcată și contradictorie din România, este ușor să dai de dracu' și să ajungi să scrii extemporale pe la Poliție și Parchet.Nu este de mirare că, în condițiile în care statul român a dat legi prin care se interzice plata salariilor restante, navigatorilor le-a sărit muștarul și se pregătesc de asedierea companiei Navrom. Cei mai mulți dintre ei se găsesc în situații disperate.Motoristul Petrică Laurof, de pe nava „Sovata”, care are de primit 2.300 de dolari și salariul pe patru luni, ne-a declarat că are mama grav bolnavă și nu o poate opera.Constantin Ene, motorist pe „Voroneț”, nu își poate interna soția pentru a fi operată, pentru că nu are bani. Are de primit 3.000 de dolari.Gheorghe Stanciu, șef de echipaj pe „Sălaj”, are o datorie de 2.000.000 lei la întreținere. Asociația de locatari l-a amenințat că îi va scoate apartamentul la vânzare. Are de primit o diurnă de 4.200 de dolari.Situații dramatice sunt și în familiile motoristului Nicolae Leuca, de pe nava „Neamț”, comandantului Mihai Lungu, de pe „Fântânele”, comandantului Nicolae Tudor, de pe „Seimeni” și ale multor altor marinari. Tuturor acestor cetățeni ai României, statul le-a întors spatele. În schimb, același stat și-a trimis organele financiare să încaseze contribuția socială din sumele obținute din vânzarea navelor.Cum este posibilă o asemenea optică? Adică dai o lege prin care interzici plata salariilor, în schimb îți trimiți funcționarii să încaseze contribuția pentru asigurările sociale. Dacă omul nu și-a lua salariul, cum poate contribui la asigurări? (27 aprilie 1998)Nava „Seimeni” nu a stins datoriile din piațăConform unui fax sosit de la bordul cargoului „Seimeni”, sub semnătura secundului V. Bârcaru, nava a fost vândută la Mombasa, în urma hotărârii Justiției din Kenya, pentru suma de 171.000 de dolari.Cumpărătorul este firma Marwas Shipping and Trading, din Emiratele Arabe. Până astăzi, cumpărătorul a plătit 25% din sumă, urmând ca, în termen de două săptămâni, să plătească restul. Actele de vânzare-cumpărare vor fi eliberate de înalta Curte de Justiție keniană, după plata integrală, și vor fi trimise direct la Navrom (fostul armator).Nava a fost vândută pentru acoperirea datoriilor față de Port Autority, prestatorii de servicii și echipaj. Datoria totală nu a putut fi acoperită și valoarea ei nu se cunoaște. Cei care au asigurat bunker-ul, agenturarea și reparațiile vor urmări alte nave ale Navrom, pentru a-și recupera cheltuielile făcute de foștii operatori privați. (10 aprilie 1998)