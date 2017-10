Statul român mimează protecţia navigatorilor

2

Protectie

Intr-adevar, statul roman prin institutiile sale nu ne-a oferit niciodata protectie. Nici pe vremea comunista, nici post comunista. Sa reamintesc colegilor despre abandonarea navelor Navrom si Romline peste tot in lume, cu salarii neplatile cu anii, mancare si apa ioc. Ajutati de SLN am fost adusi acasa si ne-au fost platite salariile, cel putin la Navrom acolo unde stiu eu, dar si la Romline, ca era cumnata-miu acolo.In rest, eu am navigat la norvegieni in baza unor contracte negociate de sindicatul nostru. Problema este ca ma apropii de pensie si aici doare tare. Unde a fost statul in tot periplul meu? La ANR unde am dat o caruta de bani, la policlinica, la CERONAV care m-a scalpat mai rau ca in razboi. Poate face ceva acum? Bine ar fi.