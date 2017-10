Statul duce IMM-urile în tabără

Pentru o întreprindere mică sau mijlocie, participarea la un târg internațional este echivalentul mersului în tabără. Vezi locuri noi, te împrietenești cu mulți copii din alte părți ale țării, îți dezvolți aptitudinile de comunicare, înveți să te descurci fără părinți. La nivel de IMM, participarea la târguri înseamnă încheierea de contracte cu firme din alte țări și, implicit, accesul pe alte piețe, promovarea afacerii și, în majoritatea cazurilor, creșterea vizibilității și profitului. În acest an, rolul profesorului care duce copiii în tabără este jucat de Ministerul pentru IMM-uri (MIMMCTPL), care facilitează accesul firmelor la două târguri internaționale de renume. În perioada 24 octombrie – 2 noiembrie se desfășoară Târgul Internațional de la Tunis, cea mai importantă manifestare expozițională din Tunisia. Vor participa în jur de 1.200 de firme din 40 de țări ale lumii, plus un număr uriaș de vizitatori, atât tunisieni cât și străini. Târgul are un caracter multisectorial și oferă posibilitatea comercializării exponatelor. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul www.fkram.com.tn. Apoi, în perioada 11 – 12 noiembrie, la Stuttgart (Germania) are loc forumul „Global Connect 2008", dedicat relațiilor comerciale internaționale între IMM-uri. Manifestarea este organizată de landul german Baden-Wurttemberg și se bucură de participarea a peste 50 de camere de comerț și industrie din Germania, societăți de promovare economică, firme de consultanță, finanțare, asigurări și logistică. Standurile pot fi închiriate la prețuri începând cu 185 euro/mp plus TVA, la care se mai adaugă și cheltuielile pentru amenajarea spațiului. „Există deja firme înscrise din Rusia, Cehia, Austria, Turcia și multe alte țări. Va mai fi organizată și o bursă de contacte, de către divizia de relații internaționale a Camerelor Meșteșugărești din landul Baden-Wurttemberg. Costul de participare este de 150 euro plus TVA”, spune Dumitru Nancu, directorul executiv al Oficiului Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC) Constanța. Bursa de contacte va fi structurată pe mai multe domenii, în funcție de firmele care se vor înscrie pe site-ul www.global-connect.de. Pentru firmele care își închiriază un stand individual, organizatorii pun la dispoziție invitații gratuite, în limita a 500 euro. Întreprinzătorii își pot finanța participările la aceste târguri prin intermediul schemei „Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare”, din cadrul Programului Operațional Sectorial (POS). Bugetul schemei este de 2,1 milioane euro, alocațiile financiare acordate fiind de cel mult 200.000 euro. Înregistrarea se face pe internet, la adresa www.animmc.ro. În final, managerii trebuie să depună dosarele la sediul OTIMMC Constanța.