Staţiunile de pe litoral au atras peste 30.000 de turişti

De 1 Mai

Stațiunile de pe litoral au atras peste 30.000 de turiști

„Aproximativ 30.000 de turiști, în cea mai mare parte români, și-au petrecut în acest an minivacanța prilejuită de ziua de 1 Mai“ este estimarea făcută de către președintele Asociației de Promovare „Litoral”, Corina Martin. Potrivit acesteia, numărul turiștilor prezenți în intervalul 1 - 4 mai a crescut comparativ cu aceeași perioadă cu aproximativ 15-20 de procente. „Rezultatele sunt cele la care ne așteptam. Este cu atât mai îmbucurător pentru noi că, în ciuda vremii de afară, care nu a fost una tocmai frumoasă, am reușit să atragem atenția asupra litoralului românesc. De asemenea, trebuie precizat că numărul celor peste 30.000 de turiști calculat de noi se bazează strict pe evidențele unităților hoteliere, pentru că la această cifră se mai adaugă și turiștii care au venit în stațiunile 2 Mai și Vama Veche, care sunt mai greu de contorizat. Toate aceste lucruri ne fac să credem că mergem pe un drum bun și că de la an la an numărul turiștilor va crește semnificativ”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Corina Martin. De asemenea, potrivit unei estimări făcute de către Asociația Națională a Agențiilor de Turism, în perioada sărbătorilor de Paște, aproximativ 5.000 de turiști au optat pentru litoralul românesc. De asemenea, tot potrivit situațiilor realizate de ANAT, stațiunea Mamaia a fost în topul preferințelor, numărul turiștilor veniți aici ridicându-se la aproximativ 10 mii de persoane.