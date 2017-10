Startul în business se face on-line

Firmele constănțene care vor să colaboreze cu firme din străinătate pot găsi mai repede partenerii potriviți pe pagina de „matrimoniale-business” a Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. Spre exemplu, firma Stankon din Africa de Sud, cu sediul în Cape Town, caută importatori și distribuitori pentru România, comercializând sisteme moderne și economice de încălzire. Produsele sunt realizate și brevetate în Africa de Sud, firma în cauză fiind agent exclusiv al mărcii. Pagina CCINA funcționează și ca o agenție imobiliară dedicată segmentului de afaceri. Astfel, o firmă din Bulgaria anunță că vinde spații pentru birouri, spații industriale și de depozitare, în sediul fostei baze de reparații avioane din Dobrici. În ansamblu, clădirea are ateliere, depozite, cantină, garaj, sală de expoziție, vopsitorie și un corp administrativ cu patru etaje. Tot complexul este modernizat, are utilități și se află la numai 200 metri de șoseaua principală. În plus, gara industrială este foarte aproape. Acestea sunt doar câteva anunțuri publicate pe www.ccina.ro, în total putând fi găsite peste 450 de oportunități de afaceri.