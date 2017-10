Start al Expoagroutil, ediţia XIX

Start al Expoagroutil, ediția XIX

Ieri, la ora 11.00, s-a deschis oficial cea de-a XIX-a ediție a manifestărilor ex-poziționale și tehnico-profesionale Expoagroutil 2011, organizate de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), în colaborare cu Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța, sub patronajul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.În acest an, târgul se bucură de cea mai mare suprafață expozițională utilă, atât la exterior, cât și la interior - 4.150 mp. „Suprafața de expunere este de 4.150 metri pătrați, cu 500 de metri pătrați mai mare decât cea de anul trecut. Este un punct pozitiv, este o dovadă că se pariază totuși pe această ramură a economiei naționale. Sincer, nu mă așteptam să avem o creștere a acestei suprafețe. Se pare că s-a împământenit, chiar și printre expozanți, ideea că este cel mai mare târg de profil din țară, după IndAgra din București. Practic este cel mai mare târg de profil al provinciei”, a precizat președintele CCINA Constanța, Mihai Daraban.Potrivit acestuia, Expoagroutil 2011 adună 105 firme expozante, dar care, la rândul lor, reprezintă 258 de branduri, pe verticală și orizontală. Dintre acestea, 98 au standuri proprii, 94 de firme cu capital românesc - 32 numai din județul Constanța, și patru firme din străinătate - Italia, Germania, Ungaria și Republica Moldova.Comparativ cu ediția de anul trecut a Expoagroutil, suprafața expozițională a înregistrat așadar o creștere de 12%, iar numărul de firme participante o creștere de 25%. Interesul este cu atât mai mare cu cât vorbim de o manifestare expozițională destul de complexă. „Este pentru prima dată când avem un salon chiar foarte generos al cercetării științifice, avem un salon de finanțări, un salon de produse ecologice și tradiționale românești. Practic am încercat să închidem cercul astfel încât vizitatorul profesionist, dar nu numai, să poată pleca cu o imagine de ansamblu despre ceea ce înseamnă investiție în agricultură”, a explicat Mihai Daraban.Așadar, târgul se poate lăuda nu doar cu utilaje agricole și diverse echipamente, produse agricole și alimentare, ci și cu un salon de flori și unul de vinuri, sau cu salonul ASSIST IMM. Acest salonASSIST IMM vine în sprijinul IMM-urilor din cadrul comunității de afaceri constănțene, prin oferte de finanțare, garantare a creditelor, asigurare / reasigurare, consultanță, atât în domeniul agricol, cât și în celelalte sectoare economice.În cadrul salonului bio sunt expuse produse alimentare ecologice și tradiționale, produse de panificație, sucuri naturale, produse apicole biologice, produse bio- cosmetice, ceaiuri, remedii naturiste sau vinuri.Evenimentul este organizat anul acesta în perioada 8 - 11 iunie, la Mamaia, în zona Complex Perla - Parcare Teatrul de Vară.