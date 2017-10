Stare tensionată la operatorul "Decirom", din portul Constanţa

Stare tensionată la operatorul "Decirom", din portul Constanța

r Sindicatul Liber „Decirom“ lansează acuzații grave la adresa conducerii companieiClimatul social din cadrul companiei de operare portuară „Decirom” este tulbure. Relațiile dintre Sindicatul Liber „Decirom” și administrația societății s-au deteriorat după instalarea noii conduceri, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, liderul Silviu Stanciu, care deține și funcția de președinte al Federației Sindicale „Trans Conex”.Stanciu susține că se fac presiuni pentru retragerea membrilor din organizație și înscrierea într-un sindicat „galben”, că doi vicepreședinți, Marian Barbălată și Florin Conea, „au plătit” pentru activitatea lor sindicală, fiind schimbați din funcțiile de șef de echipă, respectiv șef de tură, în timp ce 14 angajați și-au pierdut locul de muncă, începând cu data de 3 martie 2015.Sindicatul acuză că, în timp ce angajații societății sunt concediați, se recurge la „ajutoare externe” pentru efectuarea unor lucrări.„În luna februarie, la sesizarea Sindicatului Liber «Decirom», Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat un control împreună cu jandarmii. Eram prezent la fața locului când cei veniți în control au găsit câțiva muncitori ai unor firme care lucrau în danele noastre. Nu aveau acte de identitate la ei, legitimații de acces în port. Li s-au luat declarații și au fost lăsați, în continuare, să lucreze. Din răspunsul scris pe carel-am primit de la ITM rezultă că unul dintre acei lucrători nu avea forme legale de muncă. Ne-am adresat și Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, cerând să ne spună dacă firmele respective aveau dreptul legal să presteze acele activități în portul Constanța. Ni s-a spus că vom primi răspunsul. Astăzi, când vă vorbesc, într-una din danele «Decirom» se încarcă o navă de către lucrătorii unui astfel de prestator de servicii, în vreme ce angajații companiei noastre sunt concediați” - a declarat liderul de sindicat.Didina Mititelu, șefa serviciului de control din cadrul ITM, a confirmat că acțiunea de control inopinată a fost organizată la sesizarea sindicatului.„Au fost găsiți opt lucrători ai unui prestator de servicii, care avea contract cu «De-cirom». Dintre aceștia, șapte dețineau contracte individuale de muncă, cu normă întreagă, de opt ore, pentru funcția de docher. Doar unul muncea fără forme legale. Societatea în cauză a fost sancționată și s-a dispus încheierea contractului individual de muncă pentru lucrătorul fără forme legale. În ceea ce privește utilizarea prestatorilor de servicii de către «Decirom», metoda este legală și ține doar de decizia conducerii companiei dacă folosește propriii lucrători sau prestatori de servicii pentru efectuarea unor lucrări” - a declarat Didina Mititelu.Raporturile financiare dintre sindicat și administrație sunt și ele încâlcite.„În anul 2014, timp de opt luni, cotizația membrilor de sindicat a fost reținută pe ștatele de plată, dar nu a fost virată sindicatului. În urma reclamației făcute la ITM, ne-a fost virată cotizația restantă. Compania are față de noi o datorie istorică de 91.000 de lei. Actuala conducere nu o recunoaște, pe motiv că a fost făcută de vechea conducere. Am fost nevoiți să ne adresăm justiției, pentru recuperarea ei. Totul a culminat cu decizia consiliului de administrație, din 27 ianuarie, de a nu se mai opri cotizația pe ștatul de plată, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor contractului colectiv de muncă. Va trebui să cerem ajutorul Justiției” - a declarat Silviu Stanciu.Tensiunile s-au acutizat, ecourile lor depășind perimetrul companiei.„Membrii de sindicat au ajuns să se teamă pentru locurile lor de muncă. Unii au cedat. Am informat Federația Sindicală «Trans Conex», Filiala «Cartel Alfa» și Confederația Națională a Sindicatelor «Cartel Alfa» despre ceea ce se întâmplă la «Decirom». Vom încerca o acțiune de mediere la comisia de dialog social din cadrul Prefecturii Constanța. Dacă nu se va ajunge la o soluție, vom recurge la acțiuni de protest. De asemenea, ne vom adresa Parchetului. Avem dovezi că se fac presiuni asupra membrilor de sindicat, că dreptul constituțional la liberă asociere este încălcat” - spune liderul de sindicat.Silviu Stanciu consideră că ceea ce se întâmplă la „Decirom” face parte dintr-un fenomen mai larg, de destructurare a mișcării sindicale, prin înființarea așa numitelor sindicate „galbene”, puse în slujba patronilor.Cotidianul „Cuget Liber” a încercat să afle și punctul de vedere al conducerii „Decirom”. În ciuda promisiunii primite de la secretariatul unității că vom fi contactați, până la închiderea ediției nu am fost apelați.