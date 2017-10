Standarde de pregătire şi certificare armonizate la nivel UE, pentru navigatorii fluviali

Standarde de pregătire și certificare armonizate la nivel UE, pentru navigatorii fluviali

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului HINT - Harmonized Inland Navigation and Tranport through education and information technology coordonat de CERONAV și va avea loc la Drobeta Turnu Severin. Participă specialiști din domeniul navigației pe ape interioare, reprezentanți ai Asociației EDINNA - Education in Inland Navigation și ai Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin (CCNR).„Evenimentul este deosebit de important având în vedere strategia CERONAV de promovare și sus-ținere la nivel european a imple-mentării unor standarde comune de pregătire pentru personalul fluvial de-a lungul întregului coridor pan-european Rin - Main - Dunăre, dar și prezența reprezentanților din Austria, Slovacia, Franța, Olanda și Serbia. Seminarul de la Drobeta Turnu Severin face parte dintr-o serie de evenimente similare organizate în cele opt țări participante la proiectul HINT și este al doilea din România, primul fiind organizat la Galați, în luna iunie 2014. Organizarea a două evenimente în România, în localități aflate aproape de capetele sectorului românesc al Dunării garantează o mai bună informare și diseminare în rândul părților interesate, concentrate în principal în aceste zone, și pe a căror contribuție contăm” a declarat Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV.