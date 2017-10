Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, pe bani europeni

Stagii de practică pentru elevi și studenți, pe bani europeni

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis apelul de proiecte „Stagii de practică pentru elevi și studenți, în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”, cu o alocare totală de peste 47,8 mil. euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU).Fondurile europene destinate acestui apel au ca obiectiv creșterea numărului absolvenților integrați pe piața muncii, prin susținerea programelor de învățare la locul de muncă pentru elevii din învățământul gimnazial, liceal și post-liceal, inclusiv școli de maiștri.„O școală ruptă de practică e bună doar pentru diplome fără valoare. Am fost recent la Alba Iulia și Oradea, unde am vorbit cu investitori ce se plâng că forța de muncă nu e bine pregătită. Prin această linie de finanțare, oamenii vor fi formați direct în companii, prin parteneriate între acestea și licee” a declarat Cristian GHINEA, ministrul Fondurilor Europene.Pot depune proiecte în cadrul acestui apel instituțiile din piața educațională (Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice prin agenții și organisme subordonate sau coordonate, școli acreditate, publice și private), în parteneriat de practică și formare cu angajatori (companii de practică), asociații profesionale, Camere de Comerț și Industrie, organizații neguvernamentale, furnizori de orientare și consiliere profesională.Acțiunile proiectelor se vor desfășura în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României. Un proiect selectat poate primi între 75.000 și 500.000 euro, iar perioada maximă de implementare este de 24 de luni.Ghidul solicitantului a fost lansat în consultare publică în urmă cu o lună și varianta finală a integrat observații și propuneri din partea factorilor implicați.Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu 13 octombrie 2016 ora 15:00 până la data de 09 decembrie 2016, ora 16:00.„Stagii de practică pentru elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii” face parte din Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.IV. Sporirea relevanței pe piața forțelor der muncă, a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituire și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie.Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.Obiectivul specific 6.14. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.