Stagiar pe un portcontainer de 8.200 TEU

Florin - Alexandru Anghel este student anul III, secția punte, la Universitatea Maritimă din Constanța. „Am făcut șase luni de stagiu de practică pe un portcontainer de 8.200 TEU, al companiei germane Peter Dohle - relatează tânărul. Timp de șase luni am bătut pe la ușile companiilor de crewing din Constanța. În cele din urmă, un coleg m-a anunțat că Peter Dohle Manning Agency face recrutări și, în aceeași zi m-am prezentat la ea și am dat testele de limba engleză și cunoștințe profesionale. Am trecut cu bine de ele și am fost programat pentru un interviu, cu întrebări de navigație, siguranță, colregs. Am fost acceptat și după două săptămâni am plecat pe mare la bordul navei „MSC Paris”. Am navigat pe relația Europa de Vest – Africa de Sud.Am fost bine primit la bord. Stagiul s-a desfășurat foarte bine. Pot spune că am fost norocos, pentru că am dat peste un echipaj primitor, în care se aflau și români. Compania Peter Dohle are încredere în navigatorii români, drept dovadă îi angajează. Comandantul și căpitanul erau români, iar ceilalți ofițeri erau de diferite naționalități. Marinarii și nostromul erau filipinezi.Pe tot parcursul voiajului am făcut de cart, patru sau șase ore, pe zi. În plus, făceam și patru ore de muncă pe covertă, la vopsit ori mațagonit, așa cum era prevăzut în contractul de îmbarcare. Nu era nimic prea greu sau care să fie în afara atribuțiilor mele.Contractul meu prevedea un salariu și avea clauze privind asigurarea de viață, sănătate și accidente. Cu ajutorul facultății, am beneficiat și de bursa Erasmus.După această experiență am fost foarte mulțumit și fericit. Continui să țin legătura cu ofițerii cu care am făcut cartul. Am legat relații de prietenie cu ei. În luna mai voi pleca într-un nou voiaj, să-mi continui practica.”