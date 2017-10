Spunem „adio“ aparatelor ieftine de aer condiţionat. Cu ce le înlocuim şi cât ne costă

Spunem „adio“ aparatelor ieftine de aer condiționat. Cu ce le înlocuim și cât ne costă

Vara și-a cam intrat în drepturi și la Constanța! Nu sunt încă temperaturi insuportabile, însă în câteva săptămâni aerul condiționat va fi, cu siguranță, prietenul multora. Constănțenii care încă nu au un astfel de aparat în casă și nici un buget foarte mare ar cam trebui însă să rezolve problema anul acesta, și asta deoarece de pe piață vor începe să dispară ușor, ușor, toate aerele condiționate care în acest moment au un preț ceva mai accesibil. De ce se va întâmpla acest lucru? La începutul anului a intrat în vigoare un regulament de punere în aplicare a unei directive a Comisiei Europene referitoare la aparatele de aer condiționat cu o capacitate de până la 12 kW. Se urmărește în fapt un consum mai mic de energie electrică, mai exact o reducere cu 20% a emisiilor de CO2. Referitor strict la aparatele de aer condiționat pentru utilizatorii casnici, pe piață există două principale categorii de aparate, cu compresor de tip on/off (pornit/oprit), care au și prețuri mai mici, și cu compresor inverter, care sunt, în medie, cu cel puțin 50% mai scumpe. Din 2014 aparatele cu compresor de tip on/off (pornit/oprit) vor fi interzise total la comercializare. Anul acesta se acceptă finalizarea stocurilor existente, însă este ilegal să se mai importe altele.Stocurile se vor epuiza rapidUn sistem de aer condiționat cu inverter își reglează în mod continuu randamentul de răcire și încălzire, pentru a-l corela cu temperatura din cameră. Imediat ce temperatura corectă este atinsă, inverterul garantează menținerea ei constantă. Acest lucru face ca, per ansamblu, consumul de energie să scadă, spun specialiștii, cu aproximativ 30% în comparație cu un sistem tradițional cu pornire/oprire.Comercianții constănțeni de aparate de aer condiționat nu par să fie foarte supărați din cauza acestei directive. Chiar dacă au pe stoc zeci de astfel de aparate pe care de anul viitor nu le vor mai putea vinde, nu-și fac griji. Vara abia a început, așadar cu sigu-ranță vor scăpa destul de ușor de ele. Se așteaptă ca numărul celor care vor vrea să-și achiziționeze un astfel de aparat să fie destul de mare având în vedere că prețurile sunt mai accesibile față de cele cu inverter. Așadar, nici de ieftiniri nu se prea pune pro-blema, ci din contră. „Ieftiniri, în niciun caz, pentru că vara ține patru luni de zile. Cel puțin în această perioadă se vor scumpi toate. De fapt, deja s-au scumpit, de patru luni de zile, cam cu o sută de lei cele mici, cu o capacitate de 9.000 - 12.000 (n.r.: de btu/h abreviere de la British Thermal Unit și se referă la puterea de răcire sau încălzire a aparatului)”, a precizat Daniel Ungureanu, reprezentantul unui magazin din Constanța care comercializează aparate de aer condiționat.Practic, cel mai loviți vor fi constănțenii care nu dispun de foarte mulți bani. „Inverterul are prețul peste 2.200 de lei. Poate mulți își doresc, dar puțini își permit să și-l achiziționeze. Vorbesc de cele mici, de 9.000, care fac față la o cameră de 25 de metri pătrați. Acestea sunt 2.200 de lei, ceea ce înseamnă că un om care are un salariu de 800 de lei, sau două persoane care au 1.500 de lei, nu știu dacă își permit și își iau chinezisme ieftine, de 1.200 de lei. Clienții pentru invertere sunt o clasă specială, clasa de mijloc, spre cea bine poziționată finan-ciar”, a mai explicat Daniel Ungureanu.Diferența de consum depinde de fiecareComercianții de aparate de aer condiționat spun că, cel puțin teoretic, diferența de consum între aparatele on/off și invertere este de 10 - 15% dar, în cazul aparatelor foarte bune (și scumpe), poate ajunge și la 50%. Problema este, din punctul lor de vedere, că pe piață sunt la această oră și invertere făcute în China, multe dintre ele prost realizate, care nici nu au o durată de viață prea mare, dar pentru că sunt mai ieftine, în jur de 1.700 de lei, sunt preferate de mulți. În cazul lor, diferența de consum este și mai mică.Până la urmă, spun comercianții, consumul depinde de fiecare persoană în parte, de perioada de timp în care aparatul este în funcțiune.