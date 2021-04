Sprijin pentru tinerii fermieri. Se dau mii de euro pentru a porni o afacere în domeniul agricol

Programul „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, submăsura 6.1 s-a bucurat de succes încă de la debut, în urmă cu nouă ani. În 2021, fondurile pentru submăsura 6.1 s-au majorat de la 40.000 de euro, cât au fost anul trecut, la 70.000 de euro. Astfel, cine vrea să înceapă o afacere în agricultură va primi până la 70.000 de euro pentru o exploataţie mare, cu producţie intergrată sau bio, şi 60.000 de euro pentru o exploataţie mai mică, tot cu producţie integrată sau bio. Suma totală alocată pentru perioada 2021-2022 din bugetul Uniunii Europene (UE) prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este de 100 de milioane de euro. Programul se adresează atât tinerilor care vor să înceapă o afacere în agricultură, dar şi tinerilor din diaspora care vor să se instaleze în ţara natală. Prima condiţie pentru a vă încadra în program este vârsta. Nu trebuie să aveţi mai mult de 41 de ani.





„Noi am plecat din ţară la 20 de ani. Am încercat să ne facem un rost dar după cinci ani de pribegie ne-am întors acasă. Pentru că părinţii mei moşteniseră casa bunicilor şi aveau şi zece hectare de pământ, am hotărât să ne apucăm de agricultură. Anul următor am aflat de program şi am aplicat. Am reuşit să luăm nişte bani care ne-au ajutat să ne dezvlotăm”, ne-a împărtăşit din experienţa sa, Alina Toma, tânăr fermier din comuna Cobadin.



Etapa premergătoare depunerii cererii



Pentru a vă înscrie în program, în primul rând, înainte cu 24 de luni înaintea depunerii cererii trebuie să vă înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului ca microîntreprindere în domeniul agricol. Apoi trebuie să vă înscrieţi la APIA cu exploataţia deţinută ca societate pentru care solicitaţi sprijin, după care începe partea creativă să elaboraţi planul de afaceri. Pasul doi constă în depunerea cererii de finanţare împreună cu toate documentele solicitate. Pentru sesiunea de depunere din anul acesta, au fost introduse câteva simplificări faţă de sesiunea anterioară. Tinerii care au muncit în spaţiul comunitar sau ţări terţe UE în domeniul agricol, cel puţin 3 luni, neîntrerupte în ultimul an pot deveni eligibili. De asemenea, cei care au absolvit în ultimele 60 de luni înaintea depunerii Cererii de finanţare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, postuniversitar, universitar, în ţări UE sau ţări terţe UE, au şanse să se încadreze în program. Domiciliul trebuie să fie stabilit în localitatea unde este înregistrată exploataţia, precum şi locul de muncă şi sediul social. Cu banii obţinuţi, tânărul fermier poate retehnologiza ferma, poate să înfiinţeze o fermă de subzistenţă sau să o adapteze la standarde de caliate şi mediu.Termenul limită pentru depunerea proiectelor la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) Constanţa este 4 mai 2021, ora 16. Depunerea cererilor de selecţie se face online pe site-ul www.afir.info conform precizărilor din Ghidul solicitantului submăsurii 6.1.