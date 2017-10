Sprijin financiar comunitar pentru procesarea primară a inului şi cânepei

Sprijin financiar comunitar pentru procesarea primară a inului și cânepei

Conform unei hotărâri de guvern, se acordă sprijin financiar comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in și cânepă pentru fibră. Potrivit actului normativ, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este autoritatea națională competentă pentru gestionarea măsurii de ajutor financiar. Sprijinul este acordat pentru obținerea de: fibre lungi de in, în va-loare de 160 euro/ton, fibre scurte de in, cu un procent de impurități și puzderie de maximum 15%, în valoarea de 90 euro/tonă și fibre de cânepă, cu un procent de impurități și puzderie de maximum 25%, în valoare de 90 euro/tonă. Beneficiarii ajutorului financiar sunt: procesatorii primari autorizați în baza ordinului ministrului agriculturii privind autorizarea unităților de procesare primară a tulpinilor de in și cânepă pentru fibră; procesatorii primari de in și cânepă pentru fibre autorizați de către autoritățile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene, care au încheiat contracte cu producători de pe teritoriul României și agricultorii care au cultivat in și cânepă pentru fibre în România, păstrează proprietatea asupra tulpinilor transformate prin contract de către o întreprindere autorizată și dovedesc că au comercializat pe piață fibrele obținute.