Spaniolii investesc 450 de milioane euro în piaţa imobiliară constănţeană

Spaniolii investesc 450 de milioane euro în piața imobiliară constănțeană

Prasa și Detea, grupuri spaniole de investiții, au achiziționat cu 60 milioane euro terenul fostei baze de transport public din Constanța și doresc să dezvolte un complex imobiliar compus din birouri, hotel, centre de retail și unități rezidențiale, investiția ridicându-se la 450 milioane euro. Terenul este localizat pe malul Lacului Tăbăcariei, în apropierea Mării Negre, și are aproape 95.000 metri pătrați. Cele două companii au în plan un complex mix de funcțiuni cu birouri, hotel, centre de retail și unități rezidențiale, care vor însuma aproximativ 380.000 metri pătrați construiți deasupra solului. Investiția totală va ajunge la aproximativ 450 milioane euro. Proiectarea va începe în toamna acestui an, iar la începutul lui 2009 se preconizează să înceapa construcția. Spaniolii au decis să investească 116 milioane euro pentru construcția de centre comerciale în Alexandria, Râmnicu Vâlcea, Bușteni, Constanța, Ploiești, Giurgiu, Fetești și București. Dezvoltatorii vor realiza magazine cu dimensiuni până la 15.000 de metri pătrați, iar suprafața totală construită a acestor proiecte va ajunge la 68.000 de metri pătrați.Prasa și Detea, grupuri spaniole de investiții, au achiziționat cu 60 milioane euro terenul fostei baze de transport public din Constanța și doresc să dezvolte un complex imobiliar compus din birouri, hotel, centre de retail și unități rezidențiale, investiția ridicându-se la 450 milioane euro. Terenul este localizat pe malul Lacului Tăbăcariei, în apropierea Mării Negre, și are aproape 95.000 metri pătrați. Cele două companii au în plan un complex mix de funcțiuni cu birouri, hotel, centre de retail și unități rezidențiale, care vor însuma aproximativ 380.000 metri pătrați construiți deasupra solului. Investiția totală va ajunge la aproximativ 450 milioane euro. Proiectarea va începe în toamna acestui an, iar la începutul lui 2009 se preconizează să înceapa construcția. Spaniolii au decis să investească 116 milioane euro pentru construcția de centre comerciale în Alexandria, Râmnicu Vâlcea, Bușteni, Constanța, Ploiești, Giurgiu, Fetești și București. Dezvoltatorii vor realiza magazine cu dimensiuni până la 15.000 de metri pătrați, iar suprafața totală construită a acestor proiecte va ajunge la 68.000 de metri pătrați.