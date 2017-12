Spălătoriile şi service-urile auto recrutează lucrători din China

Spălătoriile și service-urile auto recrutează lucrători din China

Economia românească se află în fața unor încercări teribile. Anul 2018 îi va aduce pe cap măsurile dure ale „revoluției fiscale“, în timp ce statul va continua să investească tot mai puțin în infrastructură, școli și spitale, în întreținereași modernizarea celor existente.Dar amenințarea cea mai mare o constituie creșterea deficitului de lucrători calificați. În anul 2017, toate sectoarele de activitate au acuzat lipsa forței de muncă. Angajatorii din industrie, comerț, servicii, agricultură, construcții și turism sunt disperați. Nu mai găsesc lucrători calificați și necalificați.Principala cauză este migrația internă și externă a forței de muncă. Lucrătorii pleacă de la un angajator la altul, dintr-o localitate în alta, dar mai ales în străinătate.Potrivit unui sondaj realizat în vara acestui an, la cererea Băncii Mondiale, aproximativ 3,6 milioane de români intenționează să migreze în următorii cinci ani. Dintre aceștia, 2,5 milioane se gândeau să plece într-un alt oraș din România, iar 1,1 milioane, pe piața externă a muncii. Ca urmare, mediul de afaceri trebuie să se aștepte la o creștere a deficitului de forță de muncă.Agenții economici nu au altă soluție decât să umple golul de forță de muncă cu lucrători străini. Acesta este motivul creșterii presiunii la care este supus Ministerul Muncii, pentru a deschide granițele țării pentru cetățenii din Extremul Orient.Sectorul de reparații auto din România se confruntă, de peste cinci ani, cu un deficit în creștere de lucrători calificați. În prezent, cererea a depășit 20.000 de persoane. Din cauza lipsei de personal calificat, opt din zece service-uri auto lucrează sub capacitate.Profitând de criza din sector, lucrătorii români cu experiență și-au mărit pretențiile și nu acceptă salarii sub 1.000 - 1.400 de euro net. Alții au preferat să plece în Olanda, Anglia, Irlanda ori Italia, unde sunt plătiți mult mai bine.Există și o categorie de lucrători care și-au deschis ateliere clandestine și lucrează fără autorizație. Potrivit asociației, există 10.000 de astfel de unități ilegale, pe care nu le controlează nimeni.Ieri, Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) a transmis Ambasadei Republicii Populare Chineze o scrisoare de intenție în vederea recrutării lucrătorilor din această țară. Organizația și-a propus să deruleze un program pilot cu 80 de cetățeni chinezi. În funcție de rezultate, programul de recrutare va continua până la rezolvarea crizei de personal din sector. În programul pilot vor fi cuprinse service-uri și reprezentanțe auto din diverse orașe precum: București, Iași, Baia Mare, Sebeș, Roman, Suceava și Tulcea.Salariile oferite de către angajatori variază între 250 și 300 de euro net, pentru cei ce vor lucra în spălătoriile auto, și între 500 și 800 de euro net, pentru lucrătorii cu minim trei ani de experiență în activități precum: tinichigerie, vopsitorie, mecanică, electrică și diagnoză auto. Totodată, lucrătorii chinezi vor primi cazare și hrană.