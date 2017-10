SOS - Viaţa marinarilor de pe cargoul "Seabreeze 1" este în pericol!

SOS - Viața marinarilor de pe cargoul "Seabreeze 1" este în pericol!

Criza prelungită prin care trece shipping-ul internațional a făcut ca numărul cazurilor de abandon și de neplată a echipajelor să crească în ultimii ani. v v vCargoul de mărfuri generale „Seabreeze 1”, sub pavilion Palau, a devenit obiectul unui litigiu, între companiile turcești Saluta Shipping Ltd., proprietarul navei, și Cavus & Coskunsu Avukatlik Ortakligi, „o firmă de tip boutique care are ca scop furnizarea de servicii juridice de înaltă calitate clienților din transport maritim”, după cum se menționează pe site-ul acesteia.În timp ce cargoul se afla pe Dunăre, în apele țării noastre, Cavus & Coskunsu s-a adresat instanțelor românești. Pe data de 9 decembrie 2016, Tribunalul Galați a dispus „reținerea în portul Galați a navei „Seabreeze 1”, sub pavilion Palau, aflată în proprietatea Saluta Shipping Ltd., până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 4660/121/2016”.De atunci și până astăzi cauza s-a tot judecat, în conflict implicându-se și compania Kent Shipping & Chartering Ltd., din Turcia, în calitate de intimat și reclamant.„În prezent, nava se află în ancoră, în rada portului Galați. A rămas fără combustibil și apă. La bord se află un echipaj minim de siguranță format din patru marinari ucraineni. Nu există posibilitatea ca vasul să fie alimentat cu combustibil în Galați. Singura soluție este remorcarea lui până la Brăila, pentru aprovizionare. Acest lucru e imposibil întrucât nava nu poate părăsi locul arestului dispus de instanța de judecată și, în plus, nimeni nu e dispus să suporte cheltuielile cu remorcarea până la Brăila și înapoi și plata combustibilului și apei potabile”, a declarat Aurel Stoica, secretarul general al Sindicatului Liber al Navigatorilor.Situația celor patru ucraineni este dramatică. În următoarele trei - patru zile, marinarii vor rămâne fără alimente. Apă nu mai au la bord și, probabil, își potolesc setea cu apă din Dunăre. Pe navă nu mai funcționează niciun agregat. Chiar dacă ar primi alimente, n-ar avea unde să le păstreze la rece, întrucât frigiderul a rămas fără curent. Hrana s-ar altera imediat, din cauza caniculei.„Marinarii nu pot părăsi nava, pentru că aceasta este obligată, prin lege, să aibă echipajul minim de siguranță. Sindicatul navigatorilor din Ucraina nu îi poate ajuta, pentru că nu sunt membri de sindicat. La rândul său, agentul navei se declară neputincios să facă ceva pentru echipaj. În concluzie: marinarii ucraineni sunt condamnați. Sănătatea și viața lor sunt în pericol. Dacă se vor îmbolnăvi, singura soluție este să transmită semnalul SOS - în cazul în care mai merg bateriile aparaturii de comunicații - și să abandoneze nava, pentru că nu mai sunt în siguranță la bord”, afirmă Aurel Stoica.Cei patru ucraineni au fost trimiși în urmă cu trei luni să schimbe vechiul echipaj. Nimeni nu le-a spus că nu își vor primi salariile și că vor fi obligați să trăiască în condiții inumane, până ce Justițai va da soluția finală și va dispune eliberarea navei.La fel ca mulți alți marinari nesindicalizați, au plecat orbește, fără să știe nimic despre nava pe care urmau să muncească. Acum, când au dat de greu, și-au adus aminte de solidaritatea sindicală și au sunat la Federația Internațională a Transportatorilor (ITF), cerând ajutorul.„Inspectoratul ITF România va încerca să aducă la aceeași masă autoritățile și agentul navei. Viața echipajului este în pericol și trebuie găsită, urgent, o soluție”, afirmă secretarul general al SLN.Cargoul de mărfuri generale „Seabreeze 1” a fost construit în 1988. Are lungimea de 139 metri, lățimea de 17 metri și capacitatea de 5.354 tdw.