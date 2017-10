Soluţii pentru controlul casei inteligente

Expoziția Electrică Demonstrativă

Soluții pentru controlul casei inteligente

Euro Vial Lighting a organizat, la sfârșitul lunii mai, cea de-a cincea ediție a Expoziției Electrice Demonstrative. Evenimentul a reunit cei mai importanți producători de echipamente și aparataj electric, care au venit să expună noile produse lansate în domeniu și să prezinte ultimele tehnologii privind controlul casei inteligente.„Suntem în 2014, ajunși la cea de-a cincea ediție a EED. În 2010, la prima ediție, nu ne gândeam că vom deveni un brand, un eveniment de asemenea proporții, dar numărul mare de vizitatori interesați de inovațiile din domeniu ne-au făcut să continuăm an de an această tradiție”, a declarat Virgil Lixandru, director general al Euro Vial Lighting.Expoziția a propus soluții pentru a economisi energie electrică prin trecerea pe surse (becuri) eficiente energetic, pentru a proteja instalația de supratensiune și, în final, pentru a avea o casă inteligentă.„Focusul nostru în acest an a fost către canalul de utilizatori finali. Auzim din ce în ce mai des despre accidente petrecute la diferite imobile din cauza instalațiilor electrice montate deficitar. Suntem aici pentru a le prezenta celor care nu activează efectiv în domeniu, dar caută soluții pentru imobilele lor, cele mai bune variante de protecție a instalațiilor electrice astfel încât accidente și/sau incendii să nu se întâmple niciodată în gospodăria lor”, a explicat Laura Marcu, director marketing EVL.