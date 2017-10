Socep - o companie 100% românească - face investiţii de zeci de milioane de euro în portul Constanţa

Socep - o companie 100% românească - face investiții de zeci de milioane de euro în portul Constanța

Portul Constanța este platforma industrială cea mai dezvoltată și mai dinamică din România. Capacitățile sale de operare și depozitare depășesc cu mult cantitățile de mărfuri derulate în contul României și al țărilor vecine. În 2015, spre exemplu, portul Constanța a manipulat 49.615.711 tone de mărfuri, față de o capacitate totală de 140 de milioane tone.Decalajul între realizări și potențialul de operare se datorează stării de subdezvoltare a conexiunilor rutiere, feroviare și fluviale cu Europa Centrală și de Est. Nu este vina operatorilor portuari că din cauza deficitului de autostrăzi și a șoselelor proaste, a vitezei medii de numai 25 - 30 de kilometri pe calea ferată națională și a neasigurării adâncimilor minime de navigație pe Dunăre, pe tot parcursul anului, portul Constanța este ocolit de numeroase fluxuri de mărfuri din și spre Europa.Cu toate acestea, agenții economici continuă să investească în noi capacități de operare. Nu își permit să stea pe loc atât din cauza competiției interne, cât și a concurenței pe care o fac celelalte porturi din zona Mării Negre. În zilele noastre, cine nu investește la timp, riscă să fie scos de pe piață. Și avem destule exemple triste chiar în portul Constanța.Investițiile de pe platforma portuară au luat un nou avânt în 2016, cel de-al 120-lea an de existență a portului modern Constanța. „În prezent, se află în derulare sau în pregătire investiții de peste 225 de milioane de euro”, a precizat Nicolae - Dan Tivilichi, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în cadrul conferinței de presă organizate vineri, 11 noiembrie 2016.În fața ziariștilor, alături de el, se aflau Niculae Dușu, președintele consiliului de supraveghere al companiei Socep SA, Marius Barbarino - directorul general al companiei și Dumitru Carapiti - membru în consiliul de supraveghere.„Administația portuară va arăta mai multă deschidere către operatorii portuari, care îi sunt parteneri. Socep SA este nu doar unul dintre operatorii importanți, ci și unul dintre puținii operatori cu capital românesc care face investiții majore în portul Constanța. Ne bucu-răm când companiile românești fac investiții de zeci de milioane de euro”, a declarat șeful CNAPMC.În cuvântul său, Niculae Dușu a precizat că acționariatul companiei Socep este sută la sută românesc. Poate tocmai de aceea, a avut curajul să riște, investind peste 11 milioane de euro în creșterea capacității de operare a terminalului de containere (cu 500.000 TEU, containere convenționale, în 2017).La momentul lansării investiției, Socep dispunea de un contract de închiriere a domeniului public portuar până în 2021, timp total insuficient pentru amortizarea ei și obținerea unui profit. Între timp, s-a schimbat conducerea administrației portuare și atitudinea față de investițiile private, astfel că Socep și CNAPMC au semnat un contract de închiriere valabil până în anul 2050, care satisface interesele ambelor părți. Noul contract cuprinde clauze privind rata de operare și volumul de trafic ce trebuie realizat anual, a dezvăluit Niculae Dușu.Investiția din terminalul de containere include:- o macara de cheu tip STS, care poate opera nave de 5.000 - 10.000 TEU, cu 22 de rânduri de containere pe punte, respectiv cele mai mari nave (cu lungimi de 300 metri) care pot intra fără restricții în Marea Neagră. Ma-caraua a fost livrată de Paceco - Mitsui și va fi funcțională în această lună. „Este cea mai mare macara din zona Mării Negre”, a precizat Marius Barbarino;- două macarale portal (tip RTG), livrate de același producător;- un sistem informatic de operare în terminal, care va optimiza fluxurile operaționale;- opt autocamioane de incintă, două cântare tip basculă și modernizări ale utilajelor din terminal.„În 2016, se împlinesc 40 de ani de la punerea pietrei de temelie a primului terminal de containere din portul Constanța, actualul Socep SA. Datorită aceastei investiții, terminalul va juca un rol mult mai important pe piața Mării Negre”, a menționat Niculae Dușu.Socep are, în perspectivă, un plan ambițios de dezvoltare a afacerilor. Proiectul AGRI prevede construcția unui terminal de cereale cu capacitatea de depozitare de 100.000 de tone, cu sistem integrat de încărcare și descărcare, precum și modernizarea capacităților de depozitare existente. Obiectivul principal este realizarea unui trafic de 1.000.000 de tone de cereale și semințe uleioase pe an. Valoarea proiectului se ridică la circa 40 de milioane de euro a precizat Niculae Dușu.Un alt proiect, vizează modernizarea terminalului multifuncțional de produse laminate și mărfuri generale, pentru a optimiza fluxurile operaționale, a spori eficiența și a consolida poziția de lider a companiei Socep pe acest segment de piață.Odată cu extinderea și modernizarea terminalelor sale, portul Constanța are nevoie de creșterea adâncimilor, pentru a primi nave de mare capacitate și a face față concurenței porturilor din Ucraina și Rusia. Pe data de 9 decembrie 2016 va avea loc licitația pentru dragajul de întreținere a bazinelor și șenalelor navigabile. Mai mult, conducerea CNAPMC speră ca dragajul pentru aducerea adâncimilor la cotele de proiect să înceapă în 2017. Studiul de fezabilitate a fost realizat, documentația urmând să fie înaintată, spre aprobare, Comisiei Europene anul viitor, a precizat Nicolae - Dan Tivilichi.