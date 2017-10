SNC, în elita shipping-ului mondial: "Posidonia 2016", la Atena

1

SNC si strachina cu fasole

Huideoooo!, Asta era titlul mai potrivit. Da, se duc baietii din SNC la targ sa mai traga si ei un coniac, un pahar dr vin, sa se bage in seama. Ca de ! Is manageri. Da ce fel de elita sa fie SNC-ul? Elita mortii, poate! Jalea te rapune, nu alta. Cativa directorasi dolofanei, ceva rude, de-a lu sefu, un pluton de pensionabili si cam atata. In rest? O strachina de fasole si dispute la birturile ieftine pe amintirile tineretii.