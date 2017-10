În primele șase luni ale anului 2014

SNC a reparat peste 40 de nave de mare capacitate

r A fost cel mai bun prim semestru din ultimii 12 ani, în activitatea de reparații nave r Premii pentru câștigătorii Concursului de sănătate și securitate în muncăLuni, 11 august 2014, la Șantierul Naval Constanța a avut loc festivitatea de premiere a câștigătorilor celei de a 15-a ediții a Concursului de sănătate și securitate în muncă. Primul loc i-a revenit lui Mihai Ciobănașu, din cadrul atelierului docuri, fiind urmat de Geta Poroșnicu, reprezentanta secției armare, și Levent Amet, din departamentul QA/QC. În ediția precedentă a ziarului, dintr-o eroare de comunicare a Sindicatului Liber al Nava-liștilor, care a transmis rezultatele concursului către presă, podiumul a fost inversat.Câștigătorii au primit diplome, cupe și premii consistente, constând în aparatură electrocasnică și electronică.Pentru a sublinia importanța pe care administrația companiei o acordă securității și sănătății în muncă, la festivitatea de premiere au participat directorul general Radu Rusen, directorul economic Elena Soceanu, Cristel Popescu - managerul departamentului de asigurare a calității și Violeta Putinei - managerul departamentului de resurse umane. Sindicatul Liber al Navaliștilor, inițiatorul și co-organizatorul competiției, a fost reprezentat de prim-vicepreședintele Costel Constantin.Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, Radu Rusen a declarat: „În ultimii doi ani, am introdus o schimbare în modul în care constructorii de nave trebuie să se raporteze la normele de securitate și sănătate în muncă. Considerăm că este foarte important ca fiecare dintre noi să ne întoarcem sănătoși acasă, după o zi de muncă. De altfel, respectarea acestor reguli și proceduri are o contribuție importantă în atragerea clienților sau acceptarea de către aceștia a Șantierului Naval Constanța ca potențial partener. Săptămâna trecută, am fost auditați de o mare companie petrolieră pe această linie. Este a treia companie petrolieră care ne auditează din punct de vedere al protecției muncii, în ultimul an. Practic, toți participanții la procesul construcțiilor de nave au un interes sporit în a se asigura că, pe parcursul derulării proiectelor lor, nu au loc incidente de această natură.”Referindu-se la activitatea economică, directorul general a declarat: „Semestrul I a marcat menținerea companiei pe profit. Pe activitatea de reparații, a fost cel mai bun prim semestru din ultimii 12 ani. Am reușit să avem un număr de clienți constanți, care ne asigură cel puțin 40% din necesarul de comenzi, iar restul îi atragem din piață. În primele șase luni ale anului 2014, au fost reparate peste 40 de nave, cele mai multe fiind de mare și foarte mare capacitate. În sectorul de construcții noi avem în derulare un proiect pentru care, la sfârșitul lunii trecute, am început debitarea. Este vorba de construcția unei barje pentru lansarea tubulaturilor și cablurilor submarine, pentru activitatea de off-shore. Avem și alte proiecte, unele dintre ele fiind într-o fază foarte avansată a negocierilor. Cât privește tancul petrolier de 50.000 tdw, trebuie precizat că, în acest moment, nu se întrunesc condițiile de piață pentru a demara acest proiect în România. Din punctul nostru de vedere, prețul de piață este sub nivelul costurilor de realizare a acestei nave în țara noastră.”