SNC a lansat la apă tancul de produse petroliere și chimice „Histria Atlas”





Prototipul „Histria Atlas”, care tocmai a primit sărutul mării, promite că seria sa va depăși performanțele vechilor surate.



„Deși navele din cele două serii par să aibă aceeași capacitate și să se asemene, diferențele sunt mari - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Radu Rusen, directorul general al Șantierului Naval Constanța. Avem de-a face cu un proiect nou, cu o reproiectare și îmbunătățire tehnică a celui vechi. S-a avut în vedere, în principal, o reducere substanțială a consumului de combustibil, prin optimizarea corpului navei. Pentru realizarea noului proiect, s-au efectuat simulări complexe pe computer și probe de bazin. Noua serie de nave va avea un consum de combustibil mai mic cu aproape 20% față de seria precedentă. Ca urmare, și emisiile de noxe în atmosferă vor fi mult reduse. În plus, noile nave vor fi dotate cu echipamente și instalații care le vor permite să răspundă celor mai înalte criterii privind protecția mediului. Pe de altă parte, tancurile de marfă ale navelor din noua serie au o capacitate mai mare, fapt ce le permite să transporte cantități superioare de produse petroliere și chimice, ceea ce reprezintă un avantaj comercial în plus”.



Beneficiarul navei „Histria Atlas” este compania Histria Shipmanagement. Înființată pe data de 31 august 1992, aceasta are în exploatare o flotă de 11 tancuri petroliere și chimice de 41.000 tdw.



Vești bune pentru SNC-iști



La această oră, SNC are contractată construcția a trei nave din noua serie. Cea de a doua navă se află, deja, în construcție, iar cea de-a treia va fi lansată în fabricație în trimestrul doi al anului 2019.



„În plus, există perspectiva pentru construcția a încă trei nave, opțiune ce urmează a se concretiza în perioada următoare, în funcție de evoluțiile pieței - a precizat Radu Rusen. În prezent, piața petrolului este fluctuantă. În 2018, cererea de capacități de transport a fost destul de scăzută în cazul tancurilor de produse petroliere și chimice, dar spre sfârșitul anului s-a constatat o revigorare. Rămâne de văzut care vor fi evoluțiile viitoare”.



În continuare, la bordul „Histriei Atlas” vor fi executate lucrările de armare cu echipamente și instalații de bord. Probele de mare sunt programate a avea loc în cursul lunii martie, iar botezul navei, cel târziu la începutul lunii aprilie.



XXX



În continuare, Șantierul Naval Constanța are de executat un volum important de lucrări de reparații de nave. Noile reglementări internaționale privind reducerea emisiilor de noxe în atmosferă au relansat piața reparațiilor navale. Începând chiar din acest an, armatorii vor trebui să își modernizeze navele, pentru a se încadra în noile standarde de mediu. Astfel că șantierele navale vor avea numeroase comenzi.





La începutul acestui an, ponderea lucrărilor de construcții în activitatea Șantierului Naval Constanța a fost de circa 80%, iar a celor de reparații navale, de 20%. Se estimează că ponderile medii din 2019 vor ajunge la 60%, pentru construcții noi, și 40%, pentru reparații.





În cei 126 de ani de existență, Șantierul Naval Constanța a construit și livrat 460 de nave, cu o capacitate totală de aproape 5 milioane tdw, din care 92 de nave, totalizând peste 2 milioane tdw, pentru piața externă. La acestea se adaugă un volum uriaș de lucrări de reparații executate la peste 5.500 de nave.





Este duminică, 3 februarie 2019. De sus, de pe cerul albastru al dimineții, soarele privește spectacolul din Șantierul Naval Constanța. Iată, pompele au fost pornite. A început inundarea docului uscat. Nivelul apei de mare crește și tot crește. Buzele apei sărută chila vasului în construcție, îmbrățișează cu dragoste corpul și, în cele din urmă, aducându-și aminte de legea lui Arhimede, ridică nava, punând-o în plutire.Tancul de produse petroliere și chimice „Histria Atlas” a fost lansat la apă. Urmează să fie scos din doc și remorcat până la cheul de armare, pentru finalizarea lucrărilor. Colosul din oțel, cu lungimea de 180 metri, lățimea de 32,24 metri și pescajul de 11,20 metri, este primul din noua serie de nave de 41.000 tdw aflate în construcție la Șantierul Naval Constanța.Seria precedentă de 21 de tancuri de produse petroliere și chimice de 41.000 tdw a fost un adevărat triumf pentru SNC. S-a numărat printre puținele proiecte sută la sută românești, de mare succes pe piața internațională, realizate de industria noastră națională, în ultimii 30 de ani. În 2008, tancul chimic de 41.000 tdw fabricat la SNC a fost declarat cea mai bună navă din categoria ei, de pe piața internațională.