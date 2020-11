SN „2 Mai” Mangalia nu va încasa nici în 2020 dividende de la Damen Shipyards Mangalia

Veniturile totale au fost de numai 3.027.085 milioane de lei, cu 14,79% mai mari decât în aceeași perioadă a anului 2019, iar pierderea brută a crescut de… 14 ori, până la 347.802 lei.





Compania are un capital subscris și vărsat de 16.681.613 lei, iar principala sa activitate constă în administrarea participației de 51% la capitalul social al Damen Shipyards Mangalia, a terenurilor și activelor rămase în patrimoniul său. În plus, mai realizează și unele activități aducătoare de profit (aprovizionare cu materiale consumabile, debitarea tablelor, confecționarea unor repere navale - tubulatură, suporți etc.). Terenul cu suprafața de 793.274 metri pătrați, aflat în administrarea sa, este închiriat companiei Damen Shipyards Mangalia (fostă DMHI).





Potrivit raportului dat publicității: „Obiectul principal de activitate nu a produs venituri în semestrul I 2020. Dividendele (pe anul 2019 – n.n.) așteptate de la societatea mixtă la care Șantierul Naval <2 Mai> Mangalia deține titluri de participare la capitalul social nu au venit și se prelimină că nu vor veni nici în anul 2020.”





În cei 23 de ani de existență, compania mixtă Damen Shipyards Mangalia (fostă Daewoo - Mangalia Heavy Industries) a încheiat doar 5 ani pe profit, în perioada 2000 - 2004. În schimb, timp de 18 ani a produs pierderi, fără ca acționarului minoritar, statul român, să îi pese. Pierderile cumulate în perioada 2005 - 2016 au depășit cu mult capitalul subscris și vărsat al companiei.





Șantierul Naval „2 Mai” Mangalia, societate în care statul român deține 93,8878% din capitalul social și care, la rândul ei, deține 51% din capitalul companiei Damen Shipyards Mangalia, a încheiat primul semestru al anul 2020 în pierdere, după cum o demonstrează raportul adus la cunoștința investitorilor de pe piața de capital.