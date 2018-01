SLN va negocia contractele colective de muncă pentru 5.200 de marinari români

Pentru marinarii români, Sindicatul Liber al Navigatorilor are o serie de vești bune.„În acest an, vom negocia, cu armatorii străini, un număr de 37 de contracte colective de muncă, pentru mai mult de 5.200 de navigatori români. Începerea discuțiilor este condiționată de finalizarea negocierilor dintre Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și asociațiile armatorilor. În așteptarea rezultatelor sunt toate sindicatele naționale afiliate la această organizație. Până la începerea negocierilor am fost nevoiți să încheiem memorandumuri de prelungire a contractelor existente”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul SLN și șef al Inspectoratului ITF România.Agenda sindicatului, pentru acest an, este deosebit de încărcată. În 2018, relatează Mihălcioiu, sunt programate o serie de întâlniri, la Bruxelles, în cadrul comisiei de dialog social pentru sectorul maritim. Vor fi dezbătute teme care îi privesc direct pe marinari. Este vorba, în primul rând, de introducerea metodei „single windou” (ghișeul unic) în toate porturile europene. Ea va contribui la reducerea birocrației la bordul navelor, la degrevarea marinarilor de o mare parte din scriptologia pe sunt obligați să o facă în prezent.Totodată, vor fi redefinite o serie de concepte precum cel de „dumping social” și de „armator european”. „Sindicatele afiliate la ITF doresc ca, indiferent de pavilionul arborat de un armator european pe navele sale, acestea să fie considerate nave europene. Astfel, compania și navele sale ar urma să se supună și reglementărilor europene, nu doar celor de pavilion. Astfel, respectivele companii vor avea responsabilitățile prevăzute în directivele europene, printre care aceea de a angaja echipaje europene, dar se vor bucura și de avantajele oferite de politicile europene”, relatează liderul SLN.Desigur, va fi un parcurs destul de lung și anevoios până când rezultatele discuțiilor se vor materializa în directive europene. Dar la capătul lui vor fi mai multe locuri de muncă pentru marinarii europeni, inclusiv români, pe navele armatorilor europeni, o mai bună protecție împotriva concurenței forței de muncă ieftine, din Asia și Africa.De asemenea, pe parcursul anului 2018, sub egida ITF, Federația Europeană a Transportatorilor va derula campania împotriva dumping-ului social pe navele care intră în porturile de pe bătrânul continent. Se dorește ca printr-o serie de acțiuni să se atragă atenția Comisiei Europene și a Parlamentului European asupra amplorii luate de acest fenomen. Exemple de acest fel nu sunt doar în porturile din România și de la Marea Neagră, ci și în alte porturi din Europa. Sunt multe autorități naționale care se mișcă destul de greu, care au o inerție mai mare.În anul 2018 va fi pus în practică proiectul „Cadetul român”. „Purtăm, în continuare, discuții cu armatorii. Sperăm să îi dăm drumul în primul trimestru. Trebuie precizat din capul locului că nu este rolul sindicatului să asigure locuri de practică pentru cadeți, dar am inițiat acest proiect și vrem să-l demarăm împreună cu Universitatea Maritimă din Constanța, pentru a da un exemplu autorităților române și a le determina să facă, la rândul lor, ceva în această privință. Intenționăm să asigurăm maximum 50 de locuri de practică pe an, cheltuielile urmând să se împartă între sindicat, UMC și armatori. Statul român, respectiv Ministerul Transporturilor, Ministerul Învățământului și autoritățile din domeniu ar trebui să fie interesate să facă ceva pentru accesul cadeților români pe piața internațională a muncii”, a afirmat Mihălcioiu.La Geneva, în luna aprilie, vor avea loc noi negocieri privind modificarea Convenției MLC, la care vor fi prezenți și doi repezentanți ai SLN. Viața impune modificarea legislației maritime în funcție de nevoi, de evoluția shipping-ului internațional, a fenomenelor și problemele care apar continuu.O altă veste bună este aceea că sindicatul nu va majora cotizațiile.La sfârșitul anului trecut, sindicatul avea 5.200 de membri cotizanți. Întrucât numărul lor a crescut, iar cheltuielile sindicatului s-au redus la anumite capitole în 2017, s-a decis înghețarea nivelului cotizațiilor pentru anii 2017 și 2018, pentru membrii de sindicat de pe contractele semnate de SLN. În cazul celor ce nu sunt acoperiți de aceste contracte, dar se înscriu în sindicat, cotizația anuală a fost redusă de la 250 de dolari (pentru comandanți) și 150 de dolari (pentru ofițeri) la 100 de dolari, iar pentru nebrevetați, de la 100 de dolari la 70 de dolari.„Practic, s-a revenit la nivelul cotizațiilor din urmă cu șase ani. În funcție de decizia comitetului executiv, cotizațiile ar putea să se reducă în continuare. Sunt asigurate fondurile de funcționare a sindicatului, pentru susținerea programului «Cadetul român», pentru editarea revistei «Cap compas».În 2017 am reușit să ne atingem mare parte din obiectivele de pe plan legislativ. Sperăm, ca în anul 2018, autoritățile din România să adopte normele de implementare a Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC 2006. Nu am reușit să impunem adoptarea unui contract colectiv de muncă pentru marinarii români, dar o serie de condiții din acesta, negociate în cadrul comitetului de dialog social de la nivelul Ministerului Transporturilor, sperăm să fie adoptate în 2018”, a declarat liderul SLN.