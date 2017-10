SLN şi Universitatea Maritimă din Constanţa lansează proiectul "Cadetul român"

8

SLN

Am inceput prin a fi nemultumit de faptul ca SLN conditioneaza ajutorul dat de apartenenta la sindicat. M-am inscris, ca nu aveam ce face, banii au venit in contul lor. Am plecat din nou si am dat peste o epava "vopsita" de un agent de crewing ca o nava noua dar la bord nimic nu mergea, o epava in reparatii, fara apa sau alimente, o masa rece pe zi si munca. Ma pacalisem din nou dar nu doream sa o intind iar. Am sunat la SLN ca eram membru si in cinci zile am fost din nou acasa. De data asta m-am uitat altfel spre SLN. Acum nu plec fara sa ii intreb si fara sa stiu ca este ok. De ani nu am mai patit nimic dar imi dau seama de ceea ce inseamna sa fii intr-o organizatie care sa te ajute. Sfatuiesc pe toti care nu sunt spalati pe creier si care nu "cred ca se vor descurca singuri" sa nu mai stea pe ganduri. Sindicatul Navigatorilor este o organizatie serioasa, dincolo de minciunile care se vehiculeaza prin diverse locuri. Eu am simtit-o pe pielea mea.