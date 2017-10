SLN oferă sprijin familiei marinarului ucis

Referitor la tragedia de pe nava „Araevo”, Sindicatul Liber al Navigatorilor și ITF România au dat următorul comunicat de presă: „Un tragic atac armat cu racheta provenită de la o aeronavă de luptă neidentificată a atins puntea navei „Araevo”, sub pavilion Liberia. Nava aparține companiei Aegean Marine Petroleum, din Grecia.La bord se aflau 21 de navigatori filipinezi, 3 greci și 2 români. În urma atacului, doi marinari, un grec și un roman, și-au pierdut viata. Românul în vârstă de 24 de ani era la primul voiaj și își îndeplinea funcția de marinar, din martie 2014, de când a fost îmbarcat la bord. Tatăl lui, fiter pe aceeași navă, este în afara oricărui pericol. Nava se afla în rada portului Derna și urma să facă operațiuni de încărcare - descărcare în portul din Libia.Zona Libia este cu risc ridicat, iar navigația în regiune este una foarte periculoasă. Nava a plecat către portul Piraeus din Grecia, unde va ajunge mâine, pentru a estima daunele survenite, a se repatria corpurile neînsuflețite și a se face probabil reparațiile necesare.Nava Aeraevo este un tank pentru produse petroliere construit în anul 1991 și are o capacitate de peste 28.000 tdw.Ministerul Afacerilor Externe prin serviciile consulare sunt informate și vor ajuta la repatrierea corpului neînsuflețit al lui Eduard C., din Galați.Nava nu era acoperită de un contract de muncă ITF. SLN va oferi familiei consultanța necesară în astfel de cazuri, în măsura în care o va cere.În aceste momente tragice, SLN atrage din nou atenția navigatorilor ca înainte de semnarea contractelor de munca să se informeze despre acestea, despre navele unde trebuie să meargă, zonele pe unde navigă navele respective, drepturile lor, etc., astfel încât riscurile să fie minime.Transmitem condoleanțe familiilor celor doi navigatori. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”