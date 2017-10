SLN deschide porţile shipping-ului suedez şi danez pentru navigatorii români

SLN deschide porțile shipping-ului suedez și danez pentru navigatorii români

În anul 2007, peste 6.000 de marinari români au ajuns sau vor ajunge să lucreze pe mare în baza contractelor colective de muncă semnate de Sindicatul Liber al Navigatorilor, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, liderul Adrian Mihălcioiu. În topul flotelor care au înțelegeri cu SLN, conduc companiile italiene, care asigură locuri de muncă pentru 3.000 de sindicaliști români. „De curând a fost semnat un contract cu o companie italiană, care va arbora, pe navele sale, pavilionul de complezență. Salariile pornesc de la 1.008 euro, pe lună, pentru timonieri, și ajung la 6.500 euro, pentru comandanți” - afirmă Mihălcioiu. Pe următoarele locuri ale clasamentului se situează: companiile din Franța, care asigură contracte de îmbarcare pentru 1.000 de sindicaliști români, Norvegia (600 persoane), Germania (500 persoane), companii multinaționale (300 persoane) și companii românești (300 persoane). Alți 400 de navigatori români, care au fost recrutați de pe piața liberă, sunt membri de sindicat. Există de asemenea un număr important de români care au contracte de muncă pe nave ale companiilor din Grecia, Portugalia și Marea Britanie, semnate direct de Federația Internațională a Transportatorilor, din care face parte și sindicatul românesc. SLN dorește ca, pe viitor, să încheie protocoalele și cu aceste țări, cele mai avansate discuții fiind cu Marea Britanie. Numărul locurilor de muncă asigurate de SLN este în creștere de la an la an. „Acum, începem să intrăm pe piața suedeză și daneză. Sperăm să încheiem contracte colective de muncă și pe navele japoneze, unde sunt angajați tot mai mulți români. Trebuie să știți că există comandanți de cursă lungă, conaționali de ai noștri, care au în subordine echipaje de chinezi și filipinezi, pe nave cu pavilion Hong Kong. Sperăm ca și aceștia să poată fi protejați, în viitor, și să beneficieze de sprijinul SLN” – a declarat Mihălcioiu. Conform estimărilor sindicatului, în prezent, navigă peste 12.000 de ofițeri și nebrevetați români. La aceștia se adaugă un personal auxiliar de circa 12.000 oameni. „Auxiliarii se confruntă cu tot felul de probleme pe mare. Mulți au apelat la noi pentru repatriere sau pentru rezolvarea altor necazuri. Pe unii am putut să-i ajutăm. Din păcate, au fost și cazuri pe care nu le-am putut soluționa pentru că oamenii respectivi nu aveau contracte care să-i protejeze. Dacă ar fi trecut pe la noi, înainte de a pleca în voiaj, i-am fi consiliat și totul ar fi fost în regulă - spune Mihălcioiu. Categoria auxiliarilor s-a extins foarte mult, dar aceasta a făcut să sporească și numărul celor care au probleme. De aceea, ne gândim să creăm un departament special pentru ei, care să fie condus de o femeie. 