SLN critică atitudinea guvernelor şi armatorilor din „Marea Ruşinii”

SLN critică atitudinea guvernelor și armatorilor din „Marea Rușinii”

Sindicatul Liber al Navigatorilor va transmite luni, 25 iunie 2012, un raport destinat să atragă atenția guvernului și opiniei publice despre condițiile șocante de navigație din Marea Neagră, se arată într-un comunicat de presă. SLN va transmite raportul pentru informarea opiniei publice naționale și internaționale, ca parte a inițiativei comune împreuna cu ITF (Federația Internațională a Transportatorilor) și sindicatele reprezentative din țările de la Marea Neagră și anume Bulgaria, Georgia, Rusia, Turcia și Ucraina.Raportul Marea Neagră „Marea Rușinii” - care poate fi văzut pe site-ul nostru www.sln.rog.ro, începând de luni, 25 iunie 2012 - este destinat a ajuta sindicatele să ridice această problemă guvernelor noastre naționale. Începând de mâine 25 iunie, Ziua Internațională a Navigatorului, organizațiile legitime și reprezentative ale navigatorilor au de gând sune alarma și să arate starea cumplita a afacerilor în zona bazată pe: navigația învechită, dezastre marine, salarii neplătite, atacuri și corupție larg răspândite .Adrian Mihalcioiu, reprezentant SLN și ănspector ITF pentru România a explicat: „Mult timp această problemă a fost ignorată, astăzi vom da la o parte vălul de pe acest subiect tabu, vom arunca în lumina reflectoarelor această problema. Facem apel către autoritățile noastre, concetățeni cât și către soțiile și familiile marinarilor pentru a acționa împreuna cu noi. SLN consideră că este esențial ca această situație îngrozitoare să înceteze.”Secretarul general al Sindicatului Liber al Navigatorilor, Aurel Stoica a adăugat:„Sindicatul Liber al Navigatorilor face parte dintr-o familie unită și puternică care este capabilă și care va duce la bun sfârșit această acțiune de îndreptare a lucrurilor în această zonă, indiferent de cât de mari vor fi implicațiile. Marea Neagră are un potențial uriaș și va veni vremea când acest potențial va fi atrăgător și suficient fructificat pentru afacerile care vor respecta toate regulile.“Stephen Cotton - Coordonator ITF a transmis următoarele:„Acesta este un adevărat catalog al Rușinii. Inspectorii și membrii noștri de sindicat se confruntă cu costuri umane deosebite, ca urmare a transportului nesigur și îmbătrânit și a conducerilor unor societăți care desconsideră echipajele și cred că acestea pot fi plătite după bunul plac, fără niciun fel de protecție de bază, incluzând aici asigurarea pentru deces și accidente.”„Acesta este începutul unui drum lung, care știm că va dura ani, pentru a reforma aceasta stare de lucruri rușinoasă. Vom începe prin a merge la guverne, pentru a le convinge că nu mai pot permite aceste condiții groaznice - mai ales odată cu adoptarea Convenției Maritime de Muncă, prin care se promovează modelul cadru la care aceștia vor trebui să aspire.”Conform ITF, transportul maritim în Marea Neagră, care totalizează aproximativ 2.400 de nave, este dominat de nave cu o vârsta de peste 25 de ani - 800 din ele având o vârsta chiar și de peste 40 ani. Utilizarea navelor vechi, mici, care se află dincolo de viata lor economica și transportând bunuri de mică valoare, se reflectă în accidente serioase și repetate abuzuri asupra navigatorilor.Raportul, care este punctul de plecare al sindicatelor din zonă pentru cercetarea acestei probleme, ilustrează acest lucru cu o serie de cazuri recente în care au fost implicați inspectorii ITF. Acestea includ mai multe cazuri ale echipajelor blocate și abandonate cum ar fi cel al navei Vera sub pavilion Cambodia, construit în 1977 și scufundat în februarie 2012, unde au murit 8 persoane. La fel și nava Ogan Bey sub pavilion Panama, construita în 1971, care s-a scufundat în decembrie 2009 cu pierderea a 4 vieți, și care era înregistrată ca singura navă a companiei, fără asigurare P&I, lăsând familiile celor morți fără nicio șansă la vreo compensație de sprijin.Raportul concluzionează că:„In Marea Neagră apar cu o frecventa destul de mare accidente marine (eșuările sau scufundările de nave). În plus, față de condițiile meteo nefavorabile și caracteristicile geografice, acest lucru este posibil și ca urmare a proliferării navelor vechi, care operează în condiții sub standard. Pare a fi o lipsa de investiții și condiții proaste, combinate cu un model economic greșit, care nu susține nici măcar condițiile minime de siguranță.Atunci când au loc accidente, lipsa unor asigurări P&I reprezintă o mare problemă. Aceasta, combinata și cu existenta unei singure nave a companiei înregistrată în țari precum Insulele Cayman sau St.Vincent & Grenadines (pentru a numi doar două) duce la imposibilitatea plății unor compensații pentru pierderea vieții pe mare. Aceste tragedii sunt amplificate de faptul ca familiile ramase sunt lăsate pe drumuri de astfel de accidente.Neplata sau întârzierea plății salariilor a devenit o practică a industriei maritime la Marea Neagră. Încă o data modelul economic nu reușește să susțină condițiile de muncă și viață decente. Unei părți a armatorilor li se pare acceptabil să-și gestioneze deficitul de numerar prin neglijarea plății salariilor. Acest lucru demonstrează o lipsă de respect total pentru drepturile fundamentale ale omului. În astfel de condiții raportul de muncă nu va funcționa și rezultatele sunt că marinarii sunt forțați să intre în grevă pentru câștigarea drepturilor lor legale sau sunt cazuri când se iau masuri extreme, cum ar fi greva foamei.Impactul sever al unei industrii sub standard privind navigatorii și familiile lor nu poate fi subestimat. Neplata intenționată a salariilor duce la o situație de munca forțataă sau sclavie, situație de neconceput în secolul 21. Nesiguranța privind viața de familie a marinarilor este în contradicție cu convențiile internaționale ale drepturilor omului. La nivel individual astfel de condiții de muncă duc la deteriorarea fizica și psihica a navigatorilor. Cum intrarea în vigoare a Convenției Maritime 2006 este tot mai aproape, situația din „Marea Neagră ca Mare a Rușinii” nu mai poate fi tolerata, se spune în comunicat.