SLN a vândut cinci nave străine

Într-un interval de 13 ani, Sindicatul Liber al Navigatorilor a obținut, în Justiție, vânzarea a cinci nave străine, pentru recuperarea salariilor restante ale echipajelor. „Ionian Saylor” a fost vândută, în 1995, cu suma de 1.500.000 dolari. Au urmat: „Island of Inousse” (1997) - 900.000 dolari, „Bermuda” (2000) - 75.000 dolari, „Aurica” (2009) - 350.000 dolari. În martie 2012 a fost vândută nava „Grandiosa”, cu 3.050.000 dolari.Ieri, la sediul SLN a fost adevărată sărbătoare. Cei 15 membri ai echipajului de pe „Grandiosa” au fost anunțați că banii din vânzarea navei au intrat în contul executorului și, în foarte scurt timp, își vor primii drepturile restante. În buzunarele marinarilor vor intra, în total, 605.589 de dolari. La rândul său, SLN are de primit circa 40.000 de dolari. Banii reprezintă suma cheltuită cu acțiunea în justiție. Alte sume revin următorilor agenți economici: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, Idu Shipping, Unimaster Logistic, Pisano Bunker, Atlantis Mar Group, Tinecomar 98, KYORIPSU Radio Serv. Rămâne o sumă consistentă și pentru ultimul armator al navei. Acesta va trebui să facă dovada că a avut calitatea de proprietar.„Vânzarea celor cinci nave în urma acțiunilor SLN, ar trebui să fie o lecție pentru toți armatorii. Cei ce nu își plătesc echipajele, trebuie să evite să își mai trimită navele în România. Nu vom ezita să le aplicăm același tratament. România demonstrează că are organisme capabile să apere drepturile navigatorilor români și străini. Are instanțe care își îndeplinesc cu cinste misiunea, are un sindicat activ și puternic, are autorități care acordă sprijinul logistic. Porturile românești nu sunt sate fără câini.Lecția este valabilă și pentru navigatorii care nu cred în unitate și solidaritate, în sindicat. Am demonstrat de nenumărate ori că membrii organizației noastre primesc tot sprijinul, că drepturile lor sunt susținute și apărate pe plan național și internațional. În schimb, cei din afara SLN nu pot fi ajutați. Nu este corect să spui „nu mă interesează sindicatul”, iar când dai de necaz, să soliciți ajutorul” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, liderul Adrian Mihălcioiu.