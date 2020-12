SLN a recuperat un milion de dolari pentru marinarii înșelați de armatori

Autoritățile de stat nu își asumă misiunea dificilă și, totodată costisitoare, de a rezolva sutele de mii de cazuri de pe mările și oceanele lumii. Cei ce îi ajută pe marinarii aflați la necaz sunt, de fiecare dată, Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și sindicatele naționale.



Înșelați de rechinii din shipping





„În fiecare zi primim telefoane de la navigatorii care se confruntă cu diverse probleme. Fie ne solicită să-i sprijinim să ajungă acasă, fie să-i ajutăm să-și recupereze salariile. Pentru rezolvarea zecilor de solicitări, la Sindicatul Liber al Navigatorilor se lucrează în foc continuu.





La această oră, avem în lucru cazurile unor navigatori români de pe 12 nave, care reclamă neplata salariilor. Majoritatea acestor nave nu sunt acoperite de contracte colective de muncă semnate de Federația Internațională a Transportatorilor. Cei mai mulți navigatori au contracte individuale cu prevederi și clauze greu de înțeles, pe care le-au semnat fără să le acorde atenția cuvenită. Încercăm să le înțelegem și ne vom strădui să îi ajutăm pe cei în cauză, să își recupereze drepturile cuvenite. Un singur navigator de pe aceste 12 nave este membru de sindicat. Dar în condițiile actualei crize, am decis să îi ajutăm și pe cei nesindicalizați, care se află pe mare”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor și șef al Inspectoratului ITF România.





În acest an, SLN și ITF România au recuperat salarii în valoare de circa un milion de dolari, din care 80% pentru navigatorii români. Și – atenție! - dintre aceștia, 90% nu erau membri de sindicat.







„Am reușit să-i aducem acasă!”





Cazurile asumate spre rezolvare de conducerea SLN în acest an sunt variate și dificile.



„Unii navigatori pleacă să muncească pe nave care îi așteaptă în cine știe ce porturi ale lumii, dar nu mai reușesc să se îmbarce pentru că la bord e carantină. Și, drept urmare, sunt trimiși acasă, după ce au bătut atâta drum și au trecut prin tot felul de încercări până să ajungă la navă.





Sunt navigatori care își pierd locul de muncă pe timpul unor astfel de deplasări eșuate.





De asemenea, apar probleme privind respectarea drepturilor navigatorilor pe perioada efectuării schimburilor de echipaje, pe timpul deplasării de acasă la navă și înapoi, precum și pe durata carantinei la sosirea și la plecarea de la navă. Unii navigatori aflați pe mare sunt bolnavi și nu reușesc să fie repatriați. În prezent avem patru astfel de cazuri în lucru. Am avut navigatori români aflați pe nave care au fost abandonate în China, pentru că armatorii au dat faliment. Respectivele nave au fost preluate de bănci sau de asiguratori. Am reușit să-i aducem pe toți acasă când statul chinez a deblocat liniile aeriene. Alți navigatori așteaptă pe nave, în radă și nu pot fi debarcați în Statele Unite pentru că nu au viză. Încercăm să găsim soluții, cu ajutorul Ambasadei României și a armatorilor. Pe secundul Sorin Vedeanu, care a fost prizonier 17 luni pe nava „Ptolemeos”, în Djibouti, am reușit să îl aducem acasă. Am intervenit la cel mai înalt nivel. Ne-am zbătut foarte mult să găsim înțelegere la autoritățile din Djibouti, să-l lase să vină acasă, iar săptămâna trecută navigatorul a ajuns la familie. Ne-a dat telefon și ne-a mulțumit pentru ajutorul acordat”, relatează Adrian Mihălcioiu.







Avalanșă de înscrieri în SLN





Nu doar românii aflați pe mare, în flotele străine au probleme. În țară sunt mulți navigatori care n-au reușit să prindă un voiaj pe parcursul anului 2020, din cauza crizei schimburilor de echipaje.





„Pe cei ce sunt membrii noștri de sindicat încercăm să îi sprijinim să se îmbarce. Vreau să precizez că ajutorul pe care îl acordăm celor ce au dat de necaz, pe mare, nu este condiționat de înscrierea în organizația noastră. Știm foarte bine că unii marinari își amintesc de existența sindicatului doar când au necazuri. Atunci constată că nu există nimeni altcineva pe lume care să îi ajute. Mai puțin de 10% dintre navigatorii pe care i-am ajutat s-au înscris în sindicat. În schimb, dintre cei ce urmează să plece în voiaj, vin tot mai mulți să se înscrie, pentru a se asigura că nu vor avea probleme. În ultima vreme am avut o avalanșă de înscrieri”, a declarat liderul SLN.