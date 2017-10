SLN a obţinut o creştere salarială de 2,2% pentru marinarii români din flota norvegiană

SLN a obținut o creștere salarială de 2,2% pentru marinarii români din flota norvegiană

2010 sau Anul Navigatorilor, cum a fost declarat acesta de către Organizația Maritimă Internațională (IMO), nu a început prea bine pentru cei cărora le-a fost dedicat. Locurile de muncă pierdute și câștigurile diminuate în luna ianuarie nu pot fi considerate o recompensă pentru lupii de mare. Să sperăm însă că principiul lui Murphy, conform căruia ceea ce începe prost se sfârșește și mai prost, nu se va adeveri în acest caz. Toată șmecheria este să nu te lași în voia crizei economice și să i te opui. Trebuie să te lupți pentru locuri de muncă, pentru salarii mai bune. Asta este părerea liderilor Sindicatului Liber al Navigatorilor și nimeni nu le-o poate scoate din cap. „În 2009, din cauza crizei economice care a zguduit shipping-ul mondial, am pierdut circa 2.000 dintre locurile de muncă pe care reușisem să le asigurăm pentru navigatorii români - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul SLN. Declinul s-a accentuat până în luna septembrie - octombrie, mai ales pe segmentul forței de muncă de pe navele sub pavilion italian. În lunile decembrie și ianuarie am reușit să recuperăm în jur de 200 de locuri de muncă, dar mai avem mult până vom reveni la situația de dinaintea crizei. Probabil că acest lucru se va întâmpla în prima parte a anului 2011.” Recent, SLN a încheiat un contract colectiv de muncă cu Asociația Armatorilor din Norvegia. „Este o mare reușită, la care au contribuit și colegii noștri din sindicatul navigatorilor norvegieni. Până acum, trebuia să negociem cu fiecare companie de navigație în parte. Acest contract reprezintă un cadru de referință pentru armatorii norvegieni care angajează români. Această flotă asigură circa 900 de îmbarcări pe an, pentru români, ceea ce înseamnă vreo 400 de locuri de muncă. Pe de altă parte, prin acest contract am obținut și o majorare de 2,2% a salariilor. Pentru vremurile de criză este o realizare notabilă” - a afirmat liderul SLN.