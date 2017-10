SLN a deschis acţiune în justiţie pentru vânzarea navei „Eastmed Carrier“

SLN a deschis acțiune în justiție pentru vânzarea navei „Eastmed Carrier“

Shipping-ul internațional trece printr-o grea criză. Companiile de navigație dau faliment pe capete. Din cauza problemelor financiare ale armatorilor, porturile lumii s-au umplut de nave și echipaje abandonate.Este o reeditare a crizei navlu-rilor din anii Ž90, care a dus la pră-bușirea multor companii de naviga-ție, din întreaga lume. Atunci s-a pro-dus și falimentul armatorilor ro-mâni „Navrom” și „Romline”, iar CNM „Petromin”a pierdut grosul flotei.Printre victimele actualei crize se numără compania de navigație a Marocului, „Comarit - Comanav”, aflată foarte aproape de faliment. Situația financiară fără ieșire, cauzată de lipsa cererii de transport, pune în pericol supraviețuirea unei flote de 1.800 de nave. În prezent, 11 nave ale acestei companii sunt abandonate în Spania, Franța și Maroc.Porturile românești au cunoscut în ultimii ani destule cazuri de abandonuri. Cel mai recent este al navei „Eastmed Carrier”, sub pavilion Panama, care a intrat pe data de 1 noiembrie 2011, în portul Midia, pentru reparații.Specializată în transportul cimentului și dispunând de o instalație pentru însăcuitul mărfii, nava a fost construită în 1962. Are capacitatea de 14.650 tdw, 154 metri lungime și 21 metri lățime. De-a lungul timpului a purtat mai multe nume: „Shoryu Maru” (1975), „Lennia” (1976), „Alamein” (1981), „Victory V” (1987).Nava aparține, în prezent, unei companii înregistrate în Grecia, care a adus-o pentru reparații în România. „Plata salariilor echipajului a întârziat foarte mult, întrucât armatorul are probleme financiare” - relatează Adrian Mihălcioiu. El a preluat cazul în calitate de inspector al Federației Internaționale a Transportatorilor, pentru România, și de președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor. „Foarte greu s-a făcut plata și repatrierea a 23 membri ai echipajului, care au avut de primit mai puțini bani, circa 60.000 de dolari în total. La bord au rămas neplătiți comandantul grec, care are de primit 170.000 de dolari, șeful mecanic sârb, cu o restanță de 100.000 de dolari, un ofițer mecanic II ucrainean, cu 35.000 de dolari și șase pakistanezi, muncitori la instalația de însăcuit, cu sume mai mici.”Întrucât toate demersurile pentru recuperarea, pe care amiabilă, a salariilor restante au eșuat, SLN a apelat la ajutorul instanței de judecată, deschizând o acțiune pentru vânzarea navei.