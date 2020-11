Situaţie disperată în pieţe! Producătorii nu vor să-şi vândă marfa în stradă

„Suntem supăraţi. De aseară am venit să punem tarabele, să vedem unde vindem fiecare. Dimineaţă am luat marfa de pe taraba din interior şi am aşezat-o aici. Diseară iar luăm marfa şi o ducem la loc. Aici nu ne-o păzeşte nimeni. A venit ieri domnul primar şi ne-a promis că se va instala un acoperiş retractabil. Dar nu ştim nimic sigur. Nici cât va dura situaţia asta. Eu sunt producător jumătate-jumătate. Am şi marfă pe câmp pe care unde o s-o vând dacă vine frigul?”, ne-a spus George, un producător din comuna Topraisar. La fel de neîncrezătoare pentru ziua de mâine este şi doamna Maria, care vinde în piaţă „de-o viaţă”, după cum ne-a spus. „Mai greu ca acum nu a fost niciodată. Deja vine frigul, vin ploile, ce facem, stăm aşa, sub cerul liber? Chiria ştiu să o ia la fel. Plătesc 48 de lei pe zi ca să mă îmbolnăvesc? Vând ce am şi nu mai vin”.La Brotăcei, singura piaţă din cartierul Tomis Nord, rămasă să-şi continue activitatea pentru că este în spaţiu deschis, nu prea era activitate. În afară de vânzătorii de fructe şi flori din import, producătorii sau semi-producătorii autohtoni lipseau cu desăvârşire. Tarabele erau acoperite cu prelate şi ne întrebăm şi noi, de ce? Alţii nu au unde vinde, iar cei care ar trebui să preia cumpărătorii altor pieţe nu sunt la activitate! Piaţa Brotăcei are oricum cele mai mari preţuri la legume şi fructe din zonă, şi prea puţină lume se înghesuie să târguiască de aici.