Sistemul naţional antigrindină nu produce inundaţii

Sistemul național antigrindină nu produce inundații

Sistemul național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (SNACP), din România, a devenit operațional începând cu anul 2000, ca urmare a necesității adoptării unor măsuri preventive de reducere a riscurilor cauzate de fenomenele meteorologice extreme: grindină, ploi torențiale, secete severe. El are o concepție unitară de organizare, intervenție activă în atmosferă și monitorizare a activității, fiind constituit sub forma unor infrastructuri operaționale și de cercetare, sigure și eficiente, se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii.În sezonul de combatere a căderilor de grindină din perioada mai - octombrie 2014, sunt operaționale:- Unitatea pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova, care asigură protecția populației și a culturilor din județele Prahova și Buzău, pe o suprafață de 140.000 ha;- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iași care asigură protecția populației și a culturilor din județul Iași, pe o suprafață de 90.000 de ha.În diferite etape de realizare (studii, proiecte tehnice și execuție parțială de lucrări) se află alte trei unități de combatere a căderilor de grindină, respectiv: Mureș, Timiș și Oltenia. Scopul SNACP este de a asigura protecția culturilor agricole cu înaltă valoare economică (vii, livezi, sere, etc.) precum și al comunităților rurale din zonele de intervenție, față de fenomenele meteorologice periculoase. Activitățile de combatere a grindinii generează modificări ale condițiilor meteo-climatice la nivel local și au rază limitată de acțiune, în spațiu și timp. Tehnologiile utilizate în activitățile de combatere a fenomenelor meteorologice periculoase presupun, în prezent, combaterea grindinii prin utilizarea rachetelor antigrindină și nu au fost susceptibile niciodată de a produce efecte colaterale nedorite sau cu impact negativ asupra comunităților din zonă.Comunicatul Ministerului Agriculturii este un răspuns la declarațiile celor ce au pus inundațiile din ultimele săptămâni pe seama rachetelor antigrindină lansate în această vară.