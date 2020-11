Sistemul de irigaţii va deveni infrastructură strategică

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a declarat, zilele trecute, că va trece sistemul de irigaţii din România, ca infrastructură strategică, pentru a opri furturile şi distrugerea lui. Acest lucru va fi posibil, după ce va fi reabilitat prin Programul naţional de rezilienţă şi relansare economică, a mai spus ministrul Agriculturii. „În ultimii trei ani, de când a început marele program de reabilitare a infrastructurii de irigaţii, s-au cheltuit 176 de milioane de lei pe an pentru reabilitare şi 38 milioane de lei pentru paza sistemului, pentru că au fost daţi afară 1.000 de oameni de la ANIF, şi s-a considerat că trebuie angajate firme de pază. Dar cele aproape 40 de milioane de lei pe an cheltuite pentru pază, nu au făcut să se oprească furturile şi distrugerile din sistem. De aceea, în momentul în care vom începe reabilitarea acestui sistem, o să-l trecem ca infrastructură strategică, în aşa fel încât nimeni să nu îşi mai permită să fure sau să distrugă acest sistem. Pedepsele să fie foarte, foarte mari, iar lucrările să poată avansa foarte repede”, a adăugat Oros. Ministrul Agriculturii a precizat că lipsa sistemelor de irigaţii s-a simţit în agricultură mai ales anul acesta, când în toată zona Mării Negre a fost înregistrată o secetă pedologică puternică şi extremă, iar despăgubirile nu reprezintă o soluţie realistă pe termen lung pentru astfel de situaţii. „Am încercat să venim în sprijinul fermierilor, am oferit despăgubiri, dar soluţia realistă pe termen lung este aceea de a investi foarte repede, în tot ceea ce noi numim o infrastructură de gestionare a apei. Nu mă refer doar la infrastructura pentru irigaţii, sunt peste 2,8 milioane hectare unde avem amenajări de desecare/drenaj, care sunt în aceeaşi stare ca şi infrastructura de irigaţii. Lucrări de combatere a eroziunii solului nu s-au făcut de multă vreme, de asemenea, trebuie să extindem repede sistemul naţional antigrindină şi să facem lucrări de prevenire a deşertificării", a spus Adrian Oros. El a mai subliniat că, prin Programul naţional de rezilienţă şi relansare economică, care va fi derulat începând de anul viitor, au fost alocate deja, 6,5 miliarde euro pentru aceste lucrări.