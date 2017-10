Sistemul de irigaţii, iar pe ordinea de zi a oficialilor

Sistemul de irigații, iar pe ordinea de zi a oficialilor

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, a avut ieri o întâlnire bilaterală cu comisarul european pentru dezvoltare regională, Johannes Hahn. Cel mai important subiect pe care cei doi oficiali l-au discutat a fost legat de necesitatea identificării de soluții pentru reabilitarea sistemului de irigații din România, care să fie finanțat din fonduri europene, începând cu anul 2014.„În cadrul întâlnirii pe care am avut-o cu comisarul european pentru dezvoltare regională, Johannes Hahn, am discutat despre punerea în aplicare a unui proiect pe care l-am mai anunțat. Acesta se referă la posibilitatea ca în perspectiva financiară 2014 - 2020 să finanțăm reabilitarea unui sistem, pe care România îl are deja la dispoziție. Pe de o parte acest sistem va trebui să combată efectele pe care inundațiile le-ar putea avea în România și pe de altă parte va fi folosit pentru ceea ce înseamnă zona agricolă, pentru zona de irigare. Există și posibilitatea - o să discutăm cu doamna ministru Rovana Plumb - ca în anul 2013, chiar, din Programul Operațional Sectorial de Mediu anumite fonduri să meargă ca și proiect pilot, pentru finanțarea obiectivelor de acest fel”, a afirmat ministrul Agriculturii la finalul întâlnirii bilaterale.Guvernul României a analizat posibilitatea de a finanța investiții pentru dezvoltarea sistemelor de irigare în cadrul POS operațional 2007-2013 (POS Mediu). „A rămas ca în perioada următoare, la nivel de experți, grupul de lucru din România și experții Comisiei Europene să identifice posibilitatea alocării anumitor fonduri în actuala perspectivă 2007 - 2013 și pregătirea perspectivei financiare 2014 - 2020”, a declarat ministrul agriculturii, Daniel Constantin.