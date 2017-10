Sistemul centralizat de termoficare nu mai poate fi salvat

2

De la oameni "inteligenti"

Observati ? Numai baietii destepti au riscuri operationale,de lichiditate,de neincasare...etc. Cand ajungem la cetatean,la familie,la individ nu se mai vorbeste despre riscuri.Individul este obligat sa plateasca,individul este executat silit,este dat in judecata,este amenintat cu debransarea,etc.Statul are dreptul sa faca datorii pentru ca datoriile sunt platite in final tot de cetatean,platim la comun.Asa se pune problema si in cazul RADET-ului.Dar cea mai "inteligenta" rezolvare a gasit-o fostul giga-primar Mazare.El a stabilit tariful la incalzire in functie de marimea gipanelor fiecarui abonat RADET.Asta era unitatea lui de masura.Mi se pare corect.Astfel,tariful la incalzirea centralizata din Constanta seamana cu elasticul de la chilotii inteligentului din primarie.Lasati-o p'aia cu jipanele,uitati de ea.Eu propun sa sa se faca o comisie.Comisia sa treaca pe la fiecare abonat RADET in parte si sa masoare diametrul burtii/balonului fiecarui membru de familie.Se face o medie,se intocmeste un proces verbal si in functie de diametrul burtii se stabileaste tariful la incalzire.O burta mare inseamna un tarif mare si invers.Ai auzit Fagadaule,inteligentilor ? Voi faceti afaceri proaste numai cand numarati banii populatiei.Vedeti ca la SPIT este la fel,la apa-canal la fel.