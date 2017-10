Sindicatul TVR face un nou apel pentru salvarea de la dezastru

Marţi, 26 Aprilie 2016

SPUSTv, sindicatul reprezentativ din TVR, face "un nou apel pentru salvarea de la dezastru", răspunzându-i public prim-ministrului Dacian Cioloș, care ar fi declarat că doar Parlamentul e răspunzator pentru situația financiară a SRTv, că și Guvernul a contribuit la această situație.Potrivit romanialibera.ro, Sindicatul pentru Unitatea Salariaților TV din TVR (SPUSTv), sindicatul reprezentativ al Televiziunii Române susține că SRTv "se află în prezent într-o situație gravă" și se adresează premierului Dacian Cioloș, răspunzând la declarațiile acestuia și ale altor membri ai Guvernului, făcute în ultima săptămână referitoare la de imposibiltatea acesteia de a sprijini în vreun fel SRTv."Motivul invocat de dumneavoastră sau de ceilalți membri ai Guvernului este că Televiziunea Română este o instituție aflată sub control direct al Parlamentului pe care îl considerați singurul răspunzător pentru dezastrul financiar al TVR", se afirmă în comunicat.În scrisoarea trimisă, președintele SPUSTv, Dragoș Bocanaciu, a admis faptul că SRTv este o instituție află, conform legii, sub controlul Parlamentului României, dar a adăugat că activitatea televiziunii publice este reglementată de Legea 41/1994, coniderată de acesta o "lege anacornică și complet depășită"."Într-adevăr, modul în care Parlamentul își impune autoritatea în cazul Televiziunii Române face foarte dificilă independența editorială necesară unei instituții publice și de asemenea produce de ani de zile conduceri ineficiente prin Consilii de Administrație alcătuite din amatori în domeniul managementului de televiziune", se mai spune în scrisoare.Dragoș Bocanaciu acuza Guvernul de ignoranță, spunând că problemele Televiziunii Române sunt cauzate de sufinanțare - "Ceea ce însă este profund nedrept este că dumneavoastră, dar mai ales consilierii dumneavoastră, ignorați cu bună știință că marile probleme ale TVR sunt cauzate de subfinanțarea cronică în care este obligată să rămână Televiziunea Română de mai bine de opt ani", adăugând că nu doar Parlamentul e vinovat de această situație, ci și Guvernul."(...) Astfel în 2003, prin HG 978/ 22.08.2003, Guvernul României stabilește cuantumul taxei TV la patru lei/ lună, categoriile exceptate de la plata taxei TV, modul în care orice persoană poate să evite plata taxei TV, penalitățile în cazul celor care declară în fals că nu deține un receptor TV, dar nu precizează nicăieri care sunt modalitățile de control și organismele abilitate să constate că declarația de nedeținere a unui receptor TV este reală sau falsă", se spune în scrisoare, comparând această situație cu "prevederile unui Cod Penal foarte drastic, dar care interzice meseriile de anchetator și procuror", considerând acest act normativ ca fiind "absurd".Dragoș Bocanaciu precizează ca dacă s-ar colecteze taxa TV de la toți abonații (6,8 miloane în 2015, potrivit ANCOM, spre deosebire de 5,3 milioane de la care se percepe această taxă tv), "Televiziunea Română ar încasa în plus anual aproape 12 milioane de euro".De asemenea, ca și în cadrul unei conferințe de presă organizate în februarie, SPUSTv amintește că taxa tv este de patru lei de 13 ani, în timp ce prețurile tuturor competițiilor sportive au crescut și salariul minim în România au crescut – "Dacă în 2003, taxa TV reprezenta 1,6% din salariul minim pe economie, în mai 2016 taxa TV va reprezenta 0,32% din noul salariu minim pe economie"."În final, domnule prim-ministru, vrem să vă mai informăm că demersul nostru nu este justificat deloc de procesele legate de indexările salariale câștigate în instanță de angajații Televiziunii Române. Indiferent ce țară europeană ați lua ca exemplu, ponderea cheltuielilor salariale din totalul cheltuielilor cu personalul la televiziunile publice este mai mare decât în cazul SRTV. Marea problemă a Televiziunii Române nu este nivelul cheltuielilor salaiale din SRTv, ci faptul că după ce se plătesc toate ratele, datoriile și obligațiile curente, inclusiv drepturiel salariale, practic nu mai rămân bani pentru producție și pentru a achiziționa licențe sportive, filme și seriale de calitate și atractive sau formate de televiziune de succes", se mai spune în scrisoarea adresată premierului Dacian Cioloș.