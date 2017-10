Sindicatul şi patronatul „Minmetal“ au încheiat negocierile pe poziţii divergente

Sindicatul și patronatul „Minmetal“ au încheiat negocierile pe poziții divergente

Negocierea contractului colectiv de muncă al companiei de operare portuară „Minmetal“ s-a încheiat în coadă de pește. Reprezentanții sindicatului și ai patronatului nu au reușit să cadă de acord asupra tuturor clauzelor luate în discuție. Numeroase aspecte au rămas în divergență, afirmă Petre Costel - liderul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, care a fost prezent pe parcursul tratativelor de la masa verde. Diferențele de poziție între sindicat și patronat decurg din modul în care acestea se raportează la contractul colectiv de muncă la nivel de ramură. În vreme ce organizația salariaților a solicitat ca acesta să reprezinte punctul de plecare al negocierilor, iar prevederile sale să fie recunoscute drept standarde minime, așa cum prevede legea, administrația îl abordează selectiv. Punctul câștigat îl constituie faptul că cei doi parteneri sociali au căzut de acord ca salariul minim din „Minmetal“ să fie de 620 lei, conform contractului la nivel de ramură. Dar administrația nu acceptă nici indicii de ierarhizare a salariilor, nici nivelul sporurilor stabilite de acesta. „Patronatul a propus să-i aducă la 620 lei pe cei ce sunt sub acest nivel, iar celor care au peste să le acorde o majorare de 5%. Or, conform indicilor de ierarhizare prevăzuți în contractul colectiv de muncă din transporturi, muncitorii calificați în activitatea de bază - docherii și mecanizatorii - ar trebui să aibă salarii care să pornească de la 868 lei în sus. Nu s-a ajuns la consens nici în privința sporurilor. Noi am cerut un spor de 25% la salariul de bază, pentru cei ce lucrează în condiții speciale, și un spor de nocivitate de 10% - în conformitate cu contractul pe ramură. Administrația a afirmat că, dacă plătește aceste sporuri, e obligată să nu mai acorde bonurile de masă. Oferta ei se reduce la acordarea tichetelor de masă, un spor de 3% pentru condiții speciale și de 2% pentru condiții nocive” - a declarat Petre Costel. Divergențe s-au extins și la cotizația sindicală. „Administrația nu mai vrea ca aceasta să fie colectată prin reținerea pe ștatul de plată a salariilor, deși, în conformitate cu Legea 54/2003, este obligată să realizeze această operațiune, pentru că trebuie făcută deducerea din leafă“ - afirmă liderul federației. O asemenea opoziție nu reprezintă o noutate în economia națională. Ea este întâlnită și la alte companii din România, obstrucționarea colectării cotizațiilor fâcând parte din arsenalul practicilor antisindicale. Petre Costel a dezvăluit faptul că, în timpul negocierilor, administrația a motivat că, din cauza pierderilor societății, nu pot fi satisfăcute cererile angajaților. Datele de bilanț ale SC „Minmetal“ publicate pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor arată, însă, cu totul altceva. În anul 2003, societatea a avut un profit de 10.606.843.000 lei vechi, în 2004 -37.383.247.000 lei vechi, iar în 2005 - 1.580.389.000 lei vechi. 